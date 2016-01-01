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    Вратарь «Ростова» Попов установил рекорд чемпионата по сейвам за матч. Он пропустил десять голов

    В матче 23-го тура РПЛ против «Сочи» (1:10) вратарь «Ростова» Денис Попов установил рекорд чемпионата России по количеству сейвов за встречу. На счету 17-летнего голкипера 15 спасений, включая отбитый пенальти Антона Заболотного.

    Попова признали лучшим футболистом матча, несмотря на пропущенные им десять мячей.

    • «Ростов» играл футболистами молодежного состава и воспитанниками академии.
    • Команда осталась в РПЛ четвертой.
    • «Сочи» одержал самую крупную победу в истории РПЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2844

      TOMSON 13 минут назад

      Поломали психику и статистику парню. Собственно как и всей команде

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      Рейтинг: +3546

      Yurok161 > TOMSON 34 секунды назад

      Уверен,что по приезду домой поддержка ему психику восстановит.

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      Рейтинг: +3546

      Yurok161 14 минут назад

      Молодец.Чутка бы в росте прибавить и вообще хорош будет.Все впереди!

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      Рейтинг: +2557

      knikos 14 минут назад

      Ну да , парнишка потащил немало . Не расклеиваться и расти в основу !!!

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