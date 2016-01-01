Вратарь «Ростова» Попов установил рекорд чемпионата по сейвам за матч. Он пропустил десять голов

В матче 23-го тура РПЛ против «Сочи» (1:10) вратарь «Ростова» Денис Попов установил рекорд чемпионата России по количеству сейвов за встречу. На счету 17-летнего голкипера 15 спасений, включая отбитый пенальти Антона Заболотного.

Попова признали лучшим футболистом матча, несмотря на пропущенные им десять мячей.