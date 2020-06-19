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    «Сочи» выставил пять защитников на матч с «Ростовом»; Гирнык, Рогава, Хромов сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом».

    «Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Набиуллин, Мостовой, Заболотный, Кокорин.

    «Ростов»: Попов, Калистратов, Колотиевский, Гирнык, Горелов, Романов, Куприянов, Рогава, Хромов, Топурия, Абрамов.

    Встреча на сочинском «Фиште» начнется в 20:00 по Москве.

    Знакомимся с пацанами, которые тащат взрослый «Ростов»: рэпер, философ, благотворитель и другие

    Источник: РПЛ

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    19.06.2020 19:03
    Комментарии24
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      Рейтинг: +4155

      Alekxei Z. 19 июня, 21:14

      ПОЗОР РОСТОВУ !!!!
      Спросим у Карпина когда команда будет готова и на эти числа перенесём матч.

      0
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      Рейтинг: +2193

      Axe111 19 июня, 20:58

      Позор всем вышедшим против детей

      2
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      Рейтинг: +51

      budget1 19 июня, 20:55

      что мы имеем. Ростов выбыл в борьбе за лигу чемпионов. Локо без Юрия Палыча темная лошадка.

      0
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      Рейтинг: +466

      NewLife 19 июня, 20:50

      Позорные подстилки чесоточных даже против детей опасно грубят.

      1
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      Рейтинг: +51

      budget1 19 июня, 20:49

      разница в классе

      0
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      Рейтинг: +51

      budget1 19 июня, 20:32

      красавец, и это поколение опять похерят

      0
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      Рейтинг: +51

      budget1 19 июня, 20:12

      ситуация с Ростовом и Локо на руку Коням. Но хочется чтоб Ростов выиграл

      1
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      Рейтинг: +51

      budget1 19 июня, 20:09

      порадовали

      0
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      Рейтинг: +2240

      absent32 19 июня, 20:07

      ха ха ха... 52 секунда. дети жгут))) я в аххххххууеее

      2
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      Рейтинг: +2240

      absent32 19 июня, 20:05

      РПЛ против ЮФЛ)))

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