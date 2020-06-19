«Сочи» выставил пять защитников на матч с «Ростовом»; Гирнык, Рогава, Хромов сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом».

«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Набиуллин, Мостовой, Заболотный, Кокорин.

«Ростов»: Попов, Калистратов, Колотиевский, Гирнык, Горелов, Романов, Куприянов, Рогава, Хромов, Топурия, Абрамов.

Встреча на сочинском «Фиште» начнется в 20:00 по Москве.

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