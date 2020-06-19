Лодыгин: «В 2016 году после поражения от «Краснодара» подрались с Дзюбой. Вся команда пыталась нас успокоить»

Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин рассказал, что подрался с форвардом Артемом Дзюбой после матча против «Краснодара» (1:2) в 2016 году. Видео встречи доступно ниже (оно начинается с гола, после которого Дзюба жестами угрожал Лодыгину).

«Была драка. Обиднейшее поражение от «Краснодара», эмоции… Потом в самолете, когда возвращались в Питер, пожали руки и больше об инциденте не вспоминали.

Кто первым сделал шаг навстречу? Михаил Бирюков, тренер вратарей. Он нас помирил. Да там вся команда пыталась нас успокоить. Потолкались, помахали руками. Длилось все секунд 20», – сказал голкипер «Арсенала».