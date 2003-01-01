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    Лодыгин: «В 2016 году после поражения от «Краснодара» подрались с Дзюбой. Вся команда пыталась нас успокоить»

    Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин рассказал, что подрался с форвардом Артемом Дзюбой после матча против «Краснодара» (1:2) в 2016 году. Видео встречи доступно ниже (оно начинается с гола, после которого Дзюба жестами угрожал Лодыгину).

    «Была драка. Обиднейшее поражение от «Краснодара», эмоции… Потом в самолете, когда возвращались в Питер, пожали руки и больше об инциденте не вспоминали.

    Кто первым сделал шаг навстречу? Михаил Бирюков, тренер вратарей. Он нас помирил. Да там вся команда пыталась нас успокоить. Потолкались, помахали руками. Длилось все секунд 20», – сказал голкипер «Арсенала».

    • Лодыгин принадлежал «Зениту» с 2013 по 2019 год.
    • Он провел за команду в РПЛ 111 матчей, пропустил 96 голов.
    • На счету футболиста 11 матчей и четыре пропущенных мяча за сборную России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5809

      paracetamol 12 минут назад

      Дал Тёма дыре по сопатке, на этом дело кончилось.

      0
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      Рейтинг: +1612

      Cleaner 2 часа назад

      Вратарь - дырка. Что видео и подтверждает.

      0
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