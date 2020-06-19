Лодыгин: «Не считаю, что проиграл конкуренцию в «Зените». Дело в личных предпочтениях тренеров»

Вратарь «Арсенала» Юрий Лодыгин объяснил, почему пришлось уйти из «Зенита». Дело в тренере голкиперов Михаиле Бирюкове, считает игрок.
– Цитата из вашего интервью: «Была надежда, что с приходом Семака вернусь в стартовый состав. Но... Не уверен, что Сергей Богданович единолично принимал решение по поводу того, кто будет играть в «рамке». Расшифруйте.
— Полагаю, на его мнение сильно повлиял тренер вратарей, который больше верил в Лунева.
— Вы о Бирюкове?
— Да.
— Когда смирились с тем, что Лунева не сдвинуть?
— Я не считаю, что проиграл ему конкуренцию. Дело в личных предпочтениях тренерского штаба. В футболе такое случается. Примером проиллюстрировать?
Вот проводишь удачную серию игр, тренер восторгается: «Сейчас ты — первый номер. Форму набрал великолепную, спасаешь в каждом матче...» Как вдруг сажает в запас и о тебе забывает.
Начинаешь ломать голову — в чем причина? В мелких ошибках, допущенных ранее? Если они и были, то не влияли на результат. Теряешься в догадках, потом говоришь себе: «Окей, я опять на подстраховке. Буду ждать нового шанса».
Когда выпадает, цепляешься за него зубами, играешь хорошо, помогаешь команде добиться результата. Повода для рокировки не даешь — но на следующий матч тебя не ставят. Все повторяется. Это конкуренция? Едва ли...
- Лодыгин принадлежал «Зениту» с 2013 по 2019 год.
- Он провел за команду в РПЛ 111 матчей, пропустил 96 голов.
- На счету футболиста 11 матчей и четыре пропущенных мяча за сборную России.