Лодыгин: «Не считаю, что проиграл конкуренцию в «Зените». Дело в личных предпочтениях тренеров»

Вратарь «Арсенала» Юрий Лодыгин объяснил, почему пришлось уйти из «Зенита». Дело в тренере голкиперов Михаиле Бирюкове, считает игрок.

– Цитата из вашего интервью: «Была надежда, что с приходом Семака вернусь в стартовый состав. Но... Не уверен, что Сергей Богданович единолично принимал решение по поводу того, кто будет играть в «рамке». Расшифруйте.

— Полагаю, на его мнение сильно повлиял тренер вратарей, который больше верил в Лунева.

— Вы о Бирюкове?

— Да.

— Когда смирились с тем, что Лунева не сдвинуть?

— Я не считаю, что проиграл ему конкуренцию. Дело в личных предпочтениях тренерского штаба. В футболе такое случается. Примером проиллюстрировать?

Вот проводишь удачную серию игр, тренер восторгается: «Сейчас ты — первый номер. Форму набрал великолепную, спасаешь в каждом матче...» Как вдруг сажает в запас и о тебе забывает.

Начинаешь ломать голову — в чем причина? В мелких ошибках, допущенных ранее? Если они и были, то не влияли на результат. Теряешься в догадках, потом говоришь себе: «Окей, я опять на подстраховке. Буду ждать нового шанса».

Когда выпадает, цепляешься за него зубами, играешь хорошо, помогаешь команде добиться результата. Повода для рокировки не даешь — но на следующий матч тебя не ставят. Все повторяется. Это конкуренция? Едва ли...