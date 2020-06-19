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  • Лодыгин: «Не считаю, что проиграл конкуренцию в «Зените». Дело в личных предпочтениях тренеров»

Лодыгин: «Не считаю, что проиграл конкуренцию в «Зените». Дело в личных предпочтениях тренеров»

19 июня 2020, 07:40
4

Вратарь «Арсенала» Юрий Лодыгин объяснил, почему пришлось уйти из «Зенита». Дело в тренере голкиперов Михаиле Бирюкове, считает игрок.

– Цитата из вашего интервью: «Была надежда, что с приходом Семака вернусь в стартовый состав. Но... Не уверен, что Сергей Богданович единолично принимал решение по поводу того, кто будет играть в «рамке». Расшифруйте.

— Полагаю, на его мнение сильно повлиял тренер вратарей, который больше верил в Лунева.

— Вы о Бирюкове?

— Да.

— Когда смирились с тем, что Лунева не сдвинуть?

— Я не считаю, что проиграл ему конкуренцию. Дело в личных предпочтениях тренерского штаба. В футболе такое случается. Примером проиллюстрировать?

Вот проводишь удачную серию игр, тренер восторгается: «Сейчас ты — первый номер. Форму набрал великолепную, спасаешь в каждом матче...» Как вдруг сажает в запас и о тебе забывает.

Начинаешь ломать голову — в чем причина? В мелких ошибках, допущенных ранее? Если они и были, то не влияли на результат. Теряешься в догадках, потом говоришь себе: «Окей, я опять на подстраховке. Буду ждать нового шанса».

Когда выпадает, цепляешься за него зубами, играешь хорошо, помогаешь команде добиться результата. Повода для рокировки не даешь — но на следующий матч тебя не ставят. Все повторяется. Это конкуренция? Едва ли...

  • Лодыгин принадлежал «Зениту» с 2013 по 2019 год.
  • Он провел за команду в РПЛ 111 матчей, пропустил 96 голов.
  • На счету футболиста 11 матчей и четыре пропущенных мяча за сборную России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Лодыгин Юрий
Комментарии (4)
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Garrincha58
1592547497
что Лодыркин что Лунтик оба дырки ещё те, да и вообще не помню приличного воротчика в Зените с такими бабками до сих пор не могут найти приличного вратаря, а Бирюков уже засиделся в Зените раз не может воспитать своего питерского вратаря сколько их было подающих надежды, а где они? все по арендам или уже проданы за копейки
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ilichkadr
1592548569
Не, Юра так не бывает. Если ты набрал великолепную форму, спасаешь в каждом матче и не совершаешь школьные ошибки, то тебя никто не посадит на лавку. Полюбуйся в YouTube на свои топовые ляпы и будет всё ясно и без обид.
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Давид59
1592548828
Вратарь не полевой игрок. Тут сразу видно хорош он или плох. Нельзя отрицать того, что Лодыгин старался. Но на лавку его посадили правильно. Ошибался слишком часто
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raritet
1592573764
При Боаше Юра возомнил себя вратарем Нойером. И понеслась карьера под откос. Нужно делать то, на что, ты способен. А не пытаться прыгнуть выше головы.
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