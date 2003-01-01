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    Лодыгин: «Не считаю, что проиграл конкуренцию в «Зените». Дело в личных предпочтениях тренеров»

    Вратарь «Арсенала» Юрий Лодыгин объяснил, почему пришлось уйти из «Зенита». Дело в тренере голкиперов Михаиле Бирюкове, считает игрок.

    – Цитата из вашего интервью: «Была надежда, что с приходом Семака вернусь в стартовый состав. Но... Не уверен, что Сергей Богданович единолично принимал решение по поводу того, кто будет играть в «рамке». Расшифруйте.

    — Полагаю, на его мнение сильно повлиял тренер вратарей, который больше верил в Лунева.

    — Вы о Бирюкове?

    — Да.

    — Когда смирились с тем, что Лунева не сдвинуть?

    — Я не считаю, что проиграл ему конкуренцию. Дело в личных предпочтениях тренерского штаба. В футболе такое случается. Примером проиллюстрировать?

    Вот проводишь удачную серию игр, тренер восторгается: «Сейчас ты — первый номер. Форму набрал великолепную, спасаешь в каждом матче...» Как вдруг сажает в запас и о тебе забывает.

    Начинаешь ломать голову — в чем причина? В мелких ошибках, допущенных ранее? Если они и были, то не влияли на результат. Теряешься в догадках, потом говоришь себе: «Окей, я опять на подстраховке. Буду ждать нового шанса».

    Когда выпадает, цепляешься за него зубами, играешь хорошо, помогаешь команде добиться результата. Повода для рокировки не даешь — но на следующий матч тебя не ставят. Все повторяется. Это конкуренция? Едва ли...

    • Лодыгин принадлежал «Зениту» с 2013 по 2019 год.
    • Он провел за команду в РПЛ 111 матчей, пропустил 96 голов.
    • На счету футболиста 11 матчей и четыре пропущенных мяча за сборную России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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