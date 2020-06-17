«Известия»: Крицюком интересуются клубы из четырех европейских стран

На вратаря «Краснодара» Станислава Крицюка есть спрос в Европе. Летом он покинет российский клуб, писал Sport24.

По информации «Известий». на Крицюка претендуют клубы из Испании, Турции, Греции и Швейцарии. Например, греческий «Олимпиакос».

«Сейчас у Станислава действующий контракт с «Краснодаром», и мы уважаем это соглашение. Но до его окончания не так много времени, поэтому мы имеем право прорабатывать другие варианты.

Конечно, я не могу назвать конкретные клубы, которые заинтересованы в Крицюке, но могу сказать, что к нему есть интерес со стороны греческих, турецких, испанских и швейцарских команд. Думаю, многие захотят в августе заполучить его в статусе свободного агента», – сказал Ягу Фернандеш, сотрудник агентства D-Sports, представляющего интересы Крицюка.