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«Известия»: Крицюком интересуются клубы из четырех европейских стран

17 июня 2020, 19:41
3

На вратаря «Краснодара» Станислава Крицюка есть спрос в Европе. Летом он покинет российский клуб, писал Sport24.

По информации «Известий». на Крицюка претендуют клубы из Испании, Турции, Греции и Швейцарии. Например, греческий «Олимпиакос».

«Сейчас у Станислава действующий контракт с «Краснодаром», и мы уважаем это соглашение. Но до его окончания не так много времени, поэтому мы имеем право прорабатывать другие варианты.

Конечно, я не могу назвать конкретные клубы, которые заинтересованы в Крицюке, но могу сказать, что к нему есть интерес со стороны греческих, турецких, испанских и швейцарских команд. Думаю, многие захотят в августе заполучить его в статусе свободного агента», – сказал Ягу Фернандеш, сотрудник агентства D-Sports, представляющего интересы Крицюка.

  • Переговоры с игроком начал турецкий «Бешикташ».
  • Голкипер перешел в «Краснодар» в январе 2016 года из «Браги».
  • За 4,5 сезона он сыграл 72 матча и пропустил 63 гола.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Краснодар Бешикташ Крицюк Станислав
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1592416952
Не удивительно, классный он вратарь.
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САДЫЧОК
1592422310
После Беленова-Крицюк номер 2 на данный момент !
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zaichkin777@gmail.com
1592500849
Отпустите уже классного воротника!
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