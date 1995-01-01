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    «Известия»: Крицюком интересуются клубы из четырех европейских стран

    На вратаря «Краснодара» Станислава Крицюка есть спрос в Европе. Летом он покинет российский клуб, писал Sport24.

    По информации «Известий». на Крицюка претендуют клубы из Испании, Турции, Греции и Швейцарии. Например, греческий «Олимпиакос».

    «Сейчас у Станислава действующий контракт с «Краснодаром», и мы уважаем это соглашение. Но до его окончания не так много времени, поэтому мы имеем право прорабатывать другие варианты.

    Конечно, я не могу назвать конкретные клубы, которые заинтересованы в Крицюке, но могу сказать, что к нему есть интерес со стороны греческих, турецких, испанских и швейцарских команд. Думаю, многие захотят в августе заполучить его в статусе свободного агента», – сказал Ягу Фернандеш, сотрудник агентства D-Sports, представляющего интересы Крицюка.

    • Переговоры с игроком начал турецкий «Бешикташ».
    • Голкипер перешел в «Краснодар» в январе 2016 года из «Браги».
    • За 4,5 сезона он сыграл 72 матча и пропустил 63 гола.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 19:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17094

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Не удивительно, классный он вратарь.

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