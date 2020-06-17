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    «Бешикташ» начал переговоры с Крицюком

    «Бешикташ» ищет замену ушедшему из клуба голкиперу Лорису Кариусу.

    Как сообщает Fotomac, стамбульцы договариваются о контракте с вратарем «Краснодара» Станиславом Крицюком, который покинет российский клуб по окончании этого сезона. «Бешикташ» уже достиг значительного прогресса в переговорах с россиянином.

    Сообщалось, что Крицюк летом может стать игроком «Локомотива».

    • Голкипер перешел в «Краснодар» в январе 2016 года из «Браги».
    • За 4,5 сезона он сыграл 72 матча и пропустил 63 гола.

    Источник: Fotomac

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    Сегодня, 14:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +17083

      DOCTOR PENALTY 52 минуты назад

      Лучше бы в РПЛ, очень хороший кипер.

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      Рейтинг: +1562

      Cleaner 57 минут назад

      Статистика хорошая. Меньше гола за игру.

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      Рейтинг: +1403

      FRZZ 1 час назад

      Почему бы и нет, хороший вариант.

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