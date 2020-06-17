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«Бешикташ» начал переговоры с Крицюком

17 июня 2020, 14:42
1

«Бешикташ» ищет замену ушедшему из клуба голкиперу Лорису Кариусу.

Как сообщает Fotomac, стамбульцы договариваются о контракте с вратарем «Краснодара» Станиславом Крицюком, который покинет российский клуб по окончании этого сезона. «Бешикташ» уже достиг значительного прогресса в переговорах с россиянином.

Сообщалось, что Крицюк летом может стать игроком «Локомотива».

  • Голкипер перешел в «Краснодар» в январе 2016 года из «Браги».
  • За 4,5 сезона он сыграл 72 матча и пропустил 63 гола.

Источник: Fotomac
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Краснодар Бешикташ Крицюк Станислав
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1592398966
Лучше бы в РПЛ, очень хороший кипер.
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