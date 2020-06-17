«Бешикташ» начал переговоры с Крицюком

«Бешикташ» ищет замену ушедшему из клуба голкиперу Лорису Кариусу.

Как сообщает Fotomac, стамбульцы договариваются о контракте с вратарем «Краснодара» Станиславом Крицюком, который покинет российский клуб по окончании этого сезона. «Бешикташ» уже достиг значительного прогресса в переговорах с россиянином.

Сообщалось, что Крицюк летом может стать игроком «Локомотива».