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    Федун – о трансфере Понсе: «Мы не имеем никакого отношения к проблемам «Ромы»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о возможном расследовании ФИФА трансфера форварда Эсекьеля Понсе в московский клуб.

    «Мы не имеем никакого отношения к проблемам, которые возникли у «Ромы» из-за этого трансфера», — прокомментировал Федун.

    В мае бывший клуб Понсе «Ньюэллс Олд Бойз» обратился в ФИФА с просьбой расследовать подробности его перехода трансфера форварда из «Ромы» в «Спартак». Игрок перешел к москвичам за 3 миллиона евро, но клубы искусственно занизили его цену, чтобы «Рома» заплатила меньше комиссии. Оставшуюся сумму «Спартак» заплатил в виде трансфера вратаря Андреа Романьоли – около 2,5 миллионов евро, в то время, как его рыночная стоимость была всего 25 тысяч евро. «Ньюэллс Олд Бойс» утверждает, что должен был получить 40 процентов от суммы сделки, и теперь требует от «Ромы» 2 миллиона евро в качестве компенсации.

    Понсе прошлым летом заключил со «Спартаком» контракт до 2024 года. В дебютном сезоне он забил девять голов в 26 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3421

      Борат 22 минуты назад

      позор пищевику !
      однозначно !
      гыгы

      0
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      Рейтинг: +2956

      alarm 29 минут назад

      очень стыдно за рылов!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5625

      Литейный4 39 минут назад

      Стыдно за Спартак. Гыгыгы

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +662

      Puddle 49 минут назад

      где Спартак- там какие либо проблемы...

      7
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