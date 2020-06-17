Федун – о трансфере Понсе: «Мы не имеем никакого отношения к проблемам «Ромы»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о возможном расследовании ФИФА трансфера форварда Эсекьеля Понсе в московский клуб.

«Мы не имеем никакого отношения к проблемам, которые возникли у «Ромы» из-за этого трансфера», — прокомментировал Федун.

В мае бывший клуб Понсе «Ньюэллс Олд Бойз» обратился в ФИФА с просьбой расследовать подробности его перехода трансфера форварда из «Ромы» в «Спартак». Игрок перешел к москвичам за 3 миллиона евро, но клубы искусственно занизили его цену, чтобы «Рома» заплатила меньше комиссии. Оставшуюся сумму «Спартак» заплатил в виде трансфера вратаря Андреа Романьоли – около 2,5 миллионов евро, в то время, как его рыночная стоимость была всего 25 тысяч евро. «Ньюэллс Олд Бойс» утверждает, что должен был получить 40 процентов от суммы сделки, и теперь требует от «Ромы» 2 миллиона евро в качестве компенсации.

Понсе прошлым летом заключил со «Спартаком» контракт до 2024 года. В дебютном сезоне он забил девять голов в 26 матчах.