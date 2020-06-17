Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Федун – о трансфере Понсе: «Мы не имеем никакого отношения к проблемам «Ромы»

Федун – о трансфере Понсе: «Мы не имеем никакого отношения к проблемам «Ромы»

17 июня 2020, 15:43
4

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о возможном расследовании ФИФА трансфера форварда Эсекьеля Понсе в московский клуб.

«Мы не имеем никакого отношения к проблемам, которые возникли у «Ромы» из-за этого трансфера», — прокомментировал Федун.

В мае бывший клуб Понсе «Ньюэллс Олд Бойз» обратился в ФИФА с просьбой расследовать подробности его перехода трансфера форварда из «Ромы» в «Спартак». Игрок перешел к москвичам за 3 миллиона евро, но клубы искусственно занизили его цену, чтобы «Рома» заплатила меньше комиссии. Оставшуюся сумму «Спартак» заплатил в виде трансфера вратаря Андреа Романьоли – около 2,5 миллионов евро, в то время, как его рыночная стоимость была всего 25 тысяч евро. «Ньюэллс Олд Бойс» утверждает, что должен был получить 40 процентов от суммы сделки, и теперь требует от «Ромы» 2 миллиона евро в качестве компенсации.

Понсе прошлым летом заключил со «Спартаком» контракт до 2024 года. В дебютном сезоне он забил девять голов в 26 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Рома Понсе Эсекьель Федун Леонид
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Соарес
1592405293
Зенит все время так делает
Ответить
NewLife
1592408944
Работа брокера всегда сопряжена с таким риском, что могут кинуть на комиссию. Поэтому надо очень серьезно подходить к тому, на кого работаешь, и заранее знать о суммах сделки.
Ответить
ufos73
1592409437
Спартаку то выгоды ни какой... Какие условия поставили, на такие и пошли Не за 50тр же купили ))))
Ответить
Главные новости
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
10:47
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
6
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
3
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
09:11
1
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
9
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
08:30
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
3
Все новости
Все новости
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
9
Определен лучший форвард России
08:49
1
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
3
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
3
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
3
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
1
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
4
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
26
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
7
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
4
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
8
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+