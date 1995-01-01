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    Воронин – о Кокорине в «Марселе»: «Это же вызов. «Зенит» – богатый клуб, но в ЛЧ ничего не добивается»

    Экс-нападающий «Динамо» Андрей Воронин высказался о перспективах бывшего партнера по московскому клубу Александра Кокорина.

    – На днях Александр Кокорин заявил: «Приоритет уехать в Европу. Очень сильно душа к этому лежит». Вы постоянно советовали ему попробовать свои силы за границей. В последнее время не общались с ним на эту тему?

    – Нет. Но он мою позицию хорошо знает (смеется). Я всегда говорил: уезжай, если есть возможность. Если поступит достойное, хорошее предложение, надо пробовать.

    – Кокорину уже 29 лет, он довольно много пропустил, так как сидел в тюрьме. В России, мягко говоря, не самый быстрый чемпионат. Не рискованно ли ему сейчас уезжать в Европу и адаптироваться к новым реалиям, новым скоростям? Не поздно?

    – У него сейчас самый лучший возраст. Вы сами заметили, что в России не самый скоростной чемпионат. Значит, Саша сможет вернуться сюда после Европы и точно не потеряется и в 33, и в 34 года, будет обязательно востребован. Не вижу никакой проблемы.

    Так что если есть силы и желание, надо переходить в западный клуб. Иначе какой смысл играть в слабом чемпионате, где нет высокой конкуренции? Желаю, чтобы Саша правильно распорядился своим шансом.

    – А если «Зенит» ему все-таки предложит контракт после этого чемпионата?

    – У Саши есть семья – жена, ребенок, родители. Он сам должен понять, чего хочет. Если для Кокорина сейчас важнее получить выгодный контракт от «Зенита» и остаться в России, то это только его выбор.

    Если вы спрашиваете меня, то я почти всю карьеру провел за рубежом. И точно не жалею об этом. Играл в настоящий футбол, против ведущих клубов, классных исполнителей. В Европе футбол точно отличается от российского. Мой приоритет здесь, сами понимаете, очевиден (улыбается).

    – Кокорин дает понять, что серьезный интерес к нему проявляет «Марсель», который тренирует Андре Виллаш-Боаш. Если так случится, что у него на столе будут лежать два предложения – от французского клуба и «Зенита», что ему делать?

    – Он знает мое мнение. Я бы выбрал Францию. Это же новый вызов для игрока. Он попробует что-то доказать прежде всего самому себе.

    Да, «Зенит» – российский гранд, самый богатый ваш клуб, который может позволить себе дорогие трансферы. Однако, согласитесь, в Лиге чемпионов команда ничего показать не может. Ничего не добивается. Это факт.

    Кокорин хочет уехать в Европу и ведет переговоры с «Ромой» и «Марселем»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:41
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1561

      Cleaner 13 минут назад

      Воронин много где играл, но так ничего и не выиграл. Совсем. Хотя игроком был хорошим. Потому прислушиваться к его мнению насчет выбора клуба, наверное, не стоит.

      0
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      Рейтинг: +6996

      ilichkadr 1 час назад

      Если появится реальная возможность, то надо переходить. Наш чемпионат чем-то похож на французский. Да, и россияне смотрелись не плохо: Сычёв, Добровольский в Марселе, Семак, Яновский в ПСЖ, Мостовой, Смердин.........

      0
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      Рейтинг: +634

      Nevsky_RU 1 час назад

      Это факт. Как и факт что у Марселя результаты не лучше... Так что это так себе критерий

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      Рейтинг: +1348

      altezzik 2 часа назад

      Во-первых, Зенит богатый клуб только на фоне наших Томи и Луча. На фоне ПСЖ, Реала или Сити очень даже не богатый. Во-вторых, богатый - не значит успешный.

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      Рейтинг: +1446

      VGreen > altezzik 1 час назад

      херню не базарь. на фоне Томи и Луча Зенит - как миллиардер перед обычным гражданином, тут даже сравнивать неуместно. а так Зенит богатый клуб и на фоне почти всех остальных клубов РПЛ.
      а в целом по Европе и Миру - входит в топ-20: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0

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      Рейтинг: +6098

      Сильвербой 2 часа назад

      Ну это наверное пока Саша раздумывает куда ему идти, так Реал, Барса и прочие ТОПы интересуются всякими Холанном, Хаверцом, да Вернером, так, на случай если Саша решит остаться в российском топ-клубе!!!

      1
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      Рейтинг: +3418

      Борат 2 часа назад

      дело молотит, из рпл нужно бежать !
      трудно развиваться и показывать результат в европе, когда твои конкуренты всякие пищевики !
      гыгы

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