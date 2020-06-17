Воронин – о Кокорине в «Марселе»: «Это же вызов. «Зенит» – богатый клуб, но в ЛЧ ничего не добивается»

Экс-нападающий «Динамо» Андрей Воронин высказался о перспективах бывшего партнера по московскому клубу Александра Кокорина.

– На днях Александр Кокорин заявил: «Приоритет уехать в Европу. Очень сильно душа к этому лежит». Вы постоянно советовали ему попробовать свои силы за границей. В последнее время не общались с ним на эту тему?

– Нет. Но он мою позицию хорошо знает (смеется). Я всегда говорил: уезжай, если есть возможность. Если поступит достойное, хорошее предложение, надо пробовать.

– Кокорину уже 29 лет, он довольно много пропустил, так как сидел в тюрьме. В России, мягко говоря, не самый быстрый чемпионат. Не рискованно ли ему сейчас уезжать в Европу и адаптироваться к новым реалиям, новым скоростям? Не поздно?

– У него сейчас самый лучший возраст. Вы сами заметили, что в России не самый скоростной чемпионат. Значит, Саша сможет вернуться сюда после Европы и точно не потеряется и в 33, и в 34 года, будет обязательно востребован. Не вижу никакой проблемы.

Так что если есть силы и желание, надо переходить в западный клуб. Иначе какой смысл играть в слабом чемпионате, где нет высокой конкуренции? Желаю, чтобы Саша правильно распорядился своим шансом.

– А если «Зенит» ему все-таки предложит контракт после этого чемпионата?

– У Саши есть семья – жена, ребенок, родители. Он сам должен понять, чего хочет. Если для Кокорина сейчас важнее получить выгодный контракт от «Зенита» и остаться в России, то это только его выбор.

Если вы спрашиваете меня, то я почти всю карьеру провел за рубежом. И точно не жалею об этом. Играл в настоящий футбол, против ведущих клубов, классных исполнителей. В Европе футбол точно отличается от российского. Мой приоритет здесь, сами понимаете, очевиден (улыбается).

– Кокорин дает понять, что серьезный интерес к нему проявляет «Марсель», который тренирует Андре Виллаш-Боаш. Если так случится, что у него на столе будут лежать два предложения – от французского клуба и «Зенита», что ему делать?

– Он знает мое мнение. Я бы выбрал Францию. Это же новый вызов для игрока. Он попробует что-то доказать прежде всего самому себе.

Да, «Зенит» – российский гранд, самый богатый ваш клуб, который может позволить себе дорогие трансферы. Однако, согласитесь, в Лиге чемпионов команда ничего показать не может. Ничего не добивается. Это факт.

Кокорин хочет уехать в Европу и ведет переговоры с «Ромой» и «Марселем»