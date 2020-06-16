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    Смолов – в заявке «Сельты» на матч с «Вальядолидом»

    Форвард «Сельты» Федор Смолов попал в заявку клуба на матч 29 тура против «Вальядолида».

    Игра состоится 17 июня. Начало встречи в 20:30 по московскому времени.

    В турнирной таблице Ла Лиги «Сельта» идет на 17-м месте, «Вальядолид» – на 15-м.

    • Смолов провел за «Сельту» в Примере семь матчей, забив гол.
    • Галисийцы намерены выкупить форварда у «Локомотива» летом.

    Источник: Твиттер «Сельты»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2683

      playsh 30 минут назад

      Главное,что бы Аспас играл,тогда есть надежда у Фёда на второй мяч...

      0
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      ...
      Рейтинг: +22

      loko1982 > playsh 7 минут назад

      Что бы сам Федя играл - это менее важно?

      0
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