Смолов – в заявке «Сельты» на матч с «Вальядолидом»

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Форвард «Сельты» Федор Смолов попал в заявку клуба на матч 29 тура против «Вальядолида».
Игра состоится 17 июня. Начало встречи в 20:30 по московскому времени.
В турнирной таблице Ла Лиги «Сельта» идет на 17-м месте, «Вальядолид» – на 15-м.
- Смолов провел за «Сельту» в Примере семь матчей, забив гол.
- Галисийцы намерены выкупить форварда у «Локомотива» летом.
2⃣5⃣ convocados para o #RealValladolidCelta. Sergio, Juncà e Hugo Mallo son baixas por lesión.https://t.co/IlBpYZAr1s#CandoHaiPaixón pic.twitter.com/TlPV2SRXdM— RC Celta #CandoHaiPaixón (@RCCelta) June 16, 2020