Смолов – в заявке «Сельты» на матч с «Вальядолидом»

Форвард «Сельты» Федор Смолов попал в заявку клуба на матч 29 тура против «Вальядолида».

Игра состоится 17 июня. Начало встречи в 20:30 по московскому времени.

В турнирной таблице Ла Лиги «Сельта» идет на 17-м месте, «Вальядолид» – на 15-м.