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    Суперлига. Кудряшов помог «Антальяспору» в гостях победить «Бешикташ»

    Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов провел все 90 минут в матче 27-го тура чемпионата Турции против «Бешикташа». Гости победили, а россиянин на 53-й минуте получил желтую карточку.

    У гостей голевым пасом отметился экс-форвард сборной Германии Лукас Подольски. Его команда поднялась на девятое место в таблице.

    Чемпионат Турции. Суперлига. 27-й тур

    Бешикташ – Антальяспор – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Гюмюш, 15; 0:2 – Амилтон, 35; 1:2 – Льяич, 68.

    Календарь Суперлиги

    Турнирная таблица Суперлиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1704

      житель СПб 17 минут назад

      Помог - ну, думаю, гол забил! Зашел посмотреть. Оказалось - получил желтую карточку...

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