Суперлига. Кудряшов помог «Антальяспору» в гостях победить «Бешикташ»

Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов провел все 90 минут в матче 27-го тура чемпионата Турции против «Бешикташа». Гости победили, а россиянин на 53-й минуте получил желтую карточку.

У гостей голевым пасом отметился экс-форвард сборной Германии Лукас Подольски. Его команда поднялась на девятое место в таблице.

Чемпионат Турции. Суперлига. 27-й тур

Бешикташ – Антальяспор – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Гюмюш, 15; 0:2 – Амилтон, 35; 1:2 – Льяич, 68.

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