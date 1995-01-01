Суперлига. Кудряшов помог «Антальяспору» в гостях победить «Бешикташ»

Помог - ну, думаю, гол забил! Зашел посмотреть. Оказалось - получил желтую карточку...
Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов провел все 90 минут в матче 27-го тура чемпионата Турции против «Бешикташа». Гости победили, а россиянин на 53-й минуте получил желтую карточку.
У гостей голевым пасом отметился экс-форвард сборной Германии Лукас Подольски. Его команда поднялась на девятое место в таблице.
Чемпионат Турции. Суперлига. 27-й тур
Бешикташ – Антальяспор – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Гюмюш, 15; 0:2 – Амилтон, 35; 1:2 – Льяич, 68.