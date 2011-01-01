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    Смолов не попал в старт «Сельты» на матч с «Вильярреалом»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 28-го тура Примеры между «Сельтой» и «Вильярреалом».

    «Сельта»: Рубен, Мальо, Мурильо, Араухо, Оласа, Папе Шейх, Брадарич, Рафинья, С. Мина, Аспас, Эрнандес.

    Запасные: Вильяр, Д. Суарес, Йокушлу, Бельтран, Смолов, Систо, Юнка, Джакобо, Айду, К. Васкес, Мендес, Г. Фернандес.

    «Вильярреал»: Асенхо, Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Жерар Морено, Касорла, Иборра, Пако Алькасер, Альберто Морено, Замбо-Ангисса, Гомес.

    Матч на стадионе «Балаидос», что в Виго, начнется в 18:00 по Москве.

    Источник: твиттер «Сельты»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5845

      paracetamol 2 часа назад

      По-моему Смолов - второй Сычев.

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      Рейтинг: +17035

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Зато в "семью" попал, у него теперь такая невеста, Лопырёва отдыхает. Вряд ли его теперь кто замотивирует играть с полной отдачей.

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      Рейтинг: +5845

      paracetamol > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Такая невеста даже миллионера пустит по-ветру. Какая радость?

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