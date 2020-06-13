Смолов не попал в старт «Сельты» на матч с «Вильярреалом»

Стали известны стартовые составы команд на матч 28-го тура Примеры между «Сельтой» и «Вильярреалом».

«Сельта»: Рубен, Мальо, Мурильо, Араухо, Оласа, Папе Шейх, Брадарич, Рафинья, С. Мина, Аспас, Эрнандес.

Запасные: Вильяр, Д. Суарес, Йокушлу, Бельтран, Смолов, Систо, Юнка, Джакобо, Айду, К. Васкес, Мендес, Г. Фернандес.

«Вильярреал»: Асенхо, Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Жерар Морено, Касорла, Иборра, Пако Алькасер, Альберто Морено, Замбо-Ангисса, Гомес.

Матч на стадионе «Балаидос», что в Виго, начнется в 18:00 по Москве.