Николич: «Через два месяца буду хорошо говорить на русском языке»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о своих успехах в изучении русского языка.

«Сейчас я могу чуть-чуть говорить по-русски. Я понимаю, когда кто-то говорит по-русски, но медленно. Думаю, через два месяца я буду хорошо говорить на русском языке», – заявил сербский специалист.

«Локомотив» назначил Николича в мае вместо Юрия Семина .

. Контракт между сторонами заключен по схеме «2+2».

После прилета из Белграда тренер и его помощники две недели находились на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Сегодня Николич провел первую тренировку с командой.

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