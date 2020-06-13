Николич: «Через два месяца буду хорошо говорить на русском языке»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о своих успехах в изучении русского языка.
«Сейчас я могу чуть-чуть говорить по-русски. Я понимаю, когда кто-то говорит по-русски, но медленно. Думаю, через два месяца я буду хорошо говорить на русском языке», – заявил сербский специалист.
- «Локомотив» назначил Николича в мае вместо Юрия Семина.
- Контракт между сторонами заключен по схеме «2+2».
- После прилета из Белграда тренер и его помощники две недели находились на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
- Сегодня Николич провел первую тренировку с командой.
Николич: «Важно, к чему мы придем 22 июля. Впереди восемь финалов»
Источник: Официальный твиттер «Локомотива»