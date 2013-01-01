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    Николич: «Через два месяца буду хорошо говорить на русском языке»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о своих успехах в изучении русского языка.

    «Сейчас я могу чуть-чуть говорить по-русски. Я понимаю, когда кто-то говорит по-русски, но медленно. Думаю, через два месяца я буду хорошо говорить на русском языке», – заявил сербский специалист.

    • «Локомотив» назначил Николича в мае вместо Юрия Семина.
    • Контракт между сторонами заключен по схеме «2+2».
    • После прилета из Белграда тренер и его помощники две недели находились на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
    • Сегодня Николич провел первую тренировку с командой.

    Николич: «Важно, к чему мы придем 22 июля. Впереди восемь финалов»

    Источник: Официальный твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 16:05
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1237

      evgevg13 26 секунд назад

      оптимист, твою дивизию

      0
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    • ...
      Рейтинг: +942

      фанат джигурды 17 минут назад

      Первой выученной будет фраза: "Я хочу домой! Где моя неустойка?"

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