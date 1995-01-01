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    Игроки «Манчестер Сити» готовы организовать «Ливерпулю» чемпионский коридор на своем стадионе

    При определенных условиях «Ливерпуль» может стать чемпионом Англии перед гостевым матчем с «Манчестер Сити».

    Это произойдет, если мерсисайдцы победят «Кристал Пэлас» и «Эвертон», а команда Хосепа Гвардиолы за этот период не потеряет очки.

    В таком случае «Ливерпулю» будет положен чемпионский коридор на стадионе «Сити».

    По информации Mirror, в манчестерском клубе готовы публично отдать должное успеху соперника.

    «Ливерпуль» не выигрывал чемпионский титул 30 лет.

    Источник: Mirror

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    Сегодня, 14:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10161

      Cules2013 27 минут назад

      почему-то мне кажется, что ситуация сложится так, что Ливер станет чемпионом либо до, либо после этого матча) Главное, чтобы не по итогам, а то рили обидно будет.

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      Рейтинг: +4184

      Добрый Бобер 32 минуты назад

      Это будет достойный посьупок.

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