Игроки «Манчестер Сити» готовы организовать «Ливерпулю» чемпионский коридор на своем стадионе

почему-то мне кажется, что ситуация сложится так, что Ливер станет чемпионом либо до, либо после этого матча) Главное, чтобы не по итогам, а то рили обидно будет.
При определенных условиях «Ливерпуль» может стать чемпионом Англии перед гостевым матчем с «Манчестер Сити».
Это произойдет, если мерсисайдцы победят «Кристал Пэлас» и «Эвертон», а команда Хосепа Гвардиолы за этот период не потеряет очки.
В таком случае «Ливерпулю» будет положен чемпионский коридор на стадионе «Сити».
По информации Mirror, в манчестерском клубе готовы публично отдать должное успеху соперника.
«Ливерпуль» не выигрывал чемпионский титул 30 лет.