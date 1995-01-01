Игроки «Манчестер Сити» готовы организовать «Ливерпулю» чемпионский коридор на своем стадионе

При определенных условиях «Ливерпуль» может стать чемпионом Англии перед гостевым матчем с «Манчестер Сити».

Это произойдет, если мерсисайдцы победят «Кристал Пэлас» и «Эвертон», а команда Хосепа Гвардиолы за этот период не потеряет очки.

В таком случае «Ливерпулю» будет положен чемпионский коридор на стадионе «Сити».

По информации Mirror, в манчестерском клубе готовы публично отдать должное успеху соперника.

«Ливерпуль» не выигрывал чемпионский титул 30 лет.