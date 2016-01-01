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    Савин: «Отправил Карпину сообщение: «Чпокните ЦСКА». Не отвечает. Понимаю, что отправил Газзаеву»

    Автор программы «Красава» Евгений Савин рассказал забавную историю с участием главного тренера «Ростова» Валерия Карпина и экс-тренера ЦСКА Валерия Газзаева.

    «Снимаю видос про Карпина, и там была история, что он нашел футболку, в которой ходил 30 лет назад. Она желтого цвета, он сейчас тренирует «Ростов», и я говорю: «Георгиевич, давай на фарт. Надеваешь футболку на первый домашний матч». Они играли с ЦСКА.

    Я накануне игры пишу ему голосовое сообщение: «Георгиевич, привет, это Жека Савин. Не забудьте надеть футболку, чпокните ЦСКА, супруге привет». Отправляю.

    Проходит время. Смотрю: они выиграли, Карпин вроде должен быть довольным, думаю, почему он не отвечает? Захожу в телефон и понимаю, что отправил сообщение Валерию Георгиевичу Газзаеву.

    Мне кажется, он просто с ума сошел. При этом я видел, что он прослушал, я просто плакал», – рассказал Савин.

    Источник: Ютуб-канал Артема Милевского

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +567

      Puddle 33 минуты назад

      В результате кони чпокали кудрявого во все дыры! Гы-гы-гы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11324

      vladimir-7 1 час назад

      Неужели Савин с тех пор не поумнел, значит беда с головой-олигофрения.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +725

      кто там 1 час назад

      да же в телефоне по нужному номеру попасть не смог(

      1
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