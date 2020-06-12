Савин: «Отправил Карпину сообщение: «Чпокните ЦСКА». Не отвечает. Понимаю, что отправил Газзаеву»

Автор программы «Красава» Евгений Савин рассказал забавную историю с участием главного тренера «Ростова» Валерия Карпина и экс-тренера ЦСКА Валерия Газзаева.

«Снимаю видос про Карпина, и там была история, что он нашел футболку, в которой ходил 30 лет назад. Она желтого цвета, он сейчас тренирует «Ростов», и я говорю: «Георгиевич, давай на фарт. Надеваешь футболку на первый домашний матч». Они играли с ЦСКА.

Я накануне игры пишу ему голосовое сообщение: «Георгиевич, привет, это Жека Савин. Не забудьте надеть футболку, чпокните ЦСКА, супруге привет». Отправляю.

Проходит время. Смотрю: они выиграли, Карпин вроде должен быть довольным, думаю, почему он не отвечает? Захожу в телефон и понимаю, что отправил сообщение Валерию Георгиевичу Газзаеву.

Мне кажется, он просто с ума сошел. При этом я видел, что он прослушал, я просто плакал», – рассказал Савин.