«Уфа»: «Выполнение медицинского регламента РПЛ обойдется в несколько миллионов»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, сколько потребуется денег на выполнение требований медицинского регламента РПЛ. Речь идет о миллионах.

«Полностью одно тестирование стоит 100 тысяч рублей. Для нашего клуба это существенные деньги.

Я почитал медицинский регламент. Выполнить его непросто, абсолютно непросто. Везде надо сделать зоны, это будут дополнительные траты. Везде антисептики. Это прилично. Я думаю, нам это обойдется в несколько миллионов. Было бы хорошо, если бы перекрыть эти затраты смог РФС или кто-то из спонсоров», – сказал Газизов в беседе с Нобелем Арустамяном на его ютуб-канале.