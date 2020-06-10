Кубок Германии. «Бавария» прошла «Айнтрахт» и в финале сыграет с «Байером»

В 2008 году был, перед матчем кубка УЕФА в театре, и понял, что я не теортал.
Так вот, от скуки, был там буфет, со мной, произошел айнтрахт =)))
А не антракт.
В театре так скучно, без коньяка!
Зато сфоткался с Шифриным, Олейником и Стояновым.
=0)
«Бавария» вышла в финал Кубка Германии. Баварцы победили «Айнтрахт», решающий гол забил Роберт Левандовски.
В финале «Бавария» сыграет с «Байером», который прошел в полуфинале клуб низшего дивизиона «Саарбрюкен».
«Бавария» вышла в финал Кубка Германии в 24-й раз в истории. Это в два раза больше, чем у ближайшего преследователя («Шальке», 12 раз).
Кубок Германии. 1/2 финала
Бавария – Айнтрахт – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Перишич, 14; 1:1 – да Коста, 70; 2:1 – Левандовски, 74.