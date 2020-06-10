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    Кубок Германии. «Бавария» прошла «Айнтрахт» и в финале сыграет с «Байером»

    «Бавария» вышла в финал Кубка Германии. Баварцы победили «Айнтрахт», решающий гол забил Роберт Левандовски.

    В финале «Бавария» сыграет с «Байером», который прошел в полуфинале клуб низшего дивизиона «Саарбрюкен».

    «Бавария» вышла в финал Кубка Германии в 24-й раз в истории. Это в два раза больше, чем у ближайшего преследователя («Шальке», 12 раз).

    Кубок Германии. 1/2 финала

    Бавария – Айнтрахт – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Перишич, 14; 1:1 – да Коста, 70; 2:1 – Левандовски, 74.

    Результаты Кубка Германии

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.06.2020 23:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1215

      Питерский князь 27 минут назад

      В 2008 году был, перед матчем кубка УЕФА в театре, и понял, что я не теортал.
      Так вот, от скуки, был там буфет, со мной, произошел айнтрахт =)))
      А не антракт.
      В театре так скучно, без коньяка!
      Зато сфоткался с Шифриным, Олейником и Стояновым.
      =0)

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