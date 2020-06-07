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    Tuttosport: Пьянич отказал «Челси» и «ПСЖ» и готов перейти только в «Барселону»

    Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич перейдет только в «Барселону», пишет Tuttosport.

    По информации источника, босниец отказал в трансфере «Челси» и «ПСЖ» и готов рассматривать предложения только от каталонцев. Ранее испанские издания писали, что «Барса» отклонила предложение «Ювентуса» по обмену на Пьянича на Фати. Также был заблокирован обмен 30-летнего хавбека на другого игрока каталонцев Артура.

    • Пьянич в текущем сезоне принял участие в 32 матчах, забил три гола и сделал четыре ассиста.
    • Рыночная стоимость боснийца – 52 миллиона евро.

    Источник: Tuttosport

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