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    Гнабри – Коутиньо – Левандовски – самое результативное атакующее трио в сезоне топ-пяти лиг Европы

    На счету атакующего трио «Баварии» Серж ГнабриФилиппе КоутиньоРоберт Левандовски в текущем сезоне 50 голов. Это лучший результат топ-пяти лиг Европы.

    На втором месте идет тройка «Лейпцига» Тимо ВернерМарсель ЗабитцерПатрик Шик (44). Третье место у трио Килиан МбаппеНеймарМауро Икарди (43).

    • «Бавария» с отрывом лидирует в Бундеслиге.
    • «Лейпциг» занимает третье место.
    • «ПСЖ» выиграл последний чемпионат Франции.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 01:27
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +4

      Doberman_07 1 час назад

      Если бы во Франции сезон досрочно не завершили, то паржская троица точно на первом месте в этом рейтинге была бы

      1
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      Рейтинг: +360

      Puddle 1 час назад

      Это вам не Де Зеув - Ананидзе - Краля

      0
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