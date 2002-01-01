Гнабри – Коутиньо – Левандовски – самое результативное атакующее трио в сезоне топ-пяти лиг Европы

Если бы во Франции сезон досрочно не завершили, то паржская троица точно на первом месте в этом рейтинге была бы
На счету атакующего трио «Баварии» Серж Гнабри – Филиппе Коутиньо – Роберт Левандовски в текущем сезоне 50 голов. Это лучший результат топ-пяти лиг Европы.
На втором месте идет тройка «Лейпцига» Тимо Вернер – Марсель Забитцер – Патрик Шик (44). Третье место у трио Килиан Мбаппе – Неймар – Мауро Икарди (43).
- «Бавария» с отрывом лидирует в Бундеслиге.
- «Лейпциг» занимает третье место.
- «ПСЖ» выиграл последний чемпионат Франции.