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    Express: Санчо и Чилвел – главные цели «Челси» на ближайшее трансферное окно

    «Челси» определился с приоритетными трансферными целями на текущее летом, пишет Express.

    По информации источника, лондонский клуб собирается усилить четыре позиции – центрального и левого защитника, вингера, нападающего.

    Сообщается, что на левом фланге обороны «Челси» хочет видеть Бена Чилвела из «Лестера», а на фланге атаки – Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии».

    Чтобы купить этих игроков, планируется продать ряд уже имеющихся футболистов, что должно принести клубу более 180 миллионов фунтов.

    Источник: Express

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    Сегодня, 12:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +669

      кто там 1 час назад

      И кого они собираются продать на более чем 180 млн?
      Канте, Жоржиньо, Алонсо, Эмерсона.. это 4 основных игрока и то не 180 млн.

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