Express: Санчо и Чилвел – главные цели «Челси» на ближайшее трансферное окно

«Челси» определился с приоритетными трансферными целями на текущее летом, пишет Express.

По информации источника, лондонский клуб собирается усилить четыре позиции – центрального и левого защитника, вингера, нападающего.

Сообщается, что на левом фланге обороны «Челси» хочет видеть Бена Чилвела из «Лестера», а на фланге атаки – Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии».

Чтобы купить этих игроков, планируется продать ряд уже имеющихся футболистов, что должно принести клубу более 180 миллионов фунтов.