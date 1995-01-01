Express: Санчо и Чилвел – главные цели «Челси» на ближайшее трансферное окно

И кого они собираются продать на более чем 180 млн?
Канте, Жоржиньо, Алонсо, Эмерсона.. это 4 основных игрока и то не 180 млн.
«Челси» определился с приоритетными трансферными целями на текущее летом, пишет Express.
По информации источника, лондонский клуб собирается усилить четыре позиции – центрального и левого защитника, вингера, нападающего.
Сообщается, что на левом фланге обороны «Челси» хочет видеть Бена Чилвела из «Лестера», а на фланге атаки – Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии».
Чтобы купить этих игроков, планируется продать ряд уже имеющихся футболистов, что должно принести клубу более 180 миллионов фунтов.