Роджерс: «Челси» пытался подписать Коутиньо, когда ему было 14 лет»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс признался, что полузащитник «Барселоны» Коутиньо мог стать игроком «Челси».

«Когда я возглавлял «Ливерпуль», спустя первые шесть месяцев, я понял, что нам не хватает определенного игрока.

Филиппе был тем, кого я знал со времен «Челси» Мы пытались привести его в клуб, когда ему было 14 лет, но он уже договорился с «Интером».

Мы в «Ливерпуле» говорили о нем летом и следили за ним, а потом Коутиньо внезапно стал доступен, и я подумал: «Давайте подпишем этого парня», – вспоминает Роджерс.