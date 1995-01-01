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    Роджерс: «Челси» пытался подписать Коутиньо, когда ему было 14 лет»

    Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс признался, что полузащитник «Барселоны» Коутиньо мог стать игроком «Челси».

    «Когда я возглавлял «Ливерпуль», спустя первые шесть месяцев, я понял, что нам не хватает определенного игрока.

    Филиппе был тем, кого я знал со времен «Челси» Мы пытались привести его в клуб, когда ему было 14 лет, но он уже договорился с «Интером».

    Мы в «Ливерпуле» говорили о нем летом и следили за ним, а потом Коутиньо внезапно стал доступен, и я подумал: «Давайте подпишем этого парня», – вспоминает Роджерс.

    • Роджерс работал в тренерском штабе «Челси» с 2004 по 2008 год.
    • В «Ливерпуле» специалист работал с 2012 по 2015-й.
    • Коутиньо выступал за английский клуб с 2013 по 2018-й.

    Источник: Goal

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