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    ЦСКА намерен создать вторую команду для участия в ПФЛ

    У ЦСКА в скором времени может появиться вторая команда, сообщает Metaratings.

    По информации источника, вторая команда будет называться «ЦСКА-2». Она будет играть в ПФЛ.

    Источник: Metaratings

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    01.06.2020 20:00
    Комментарии2
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