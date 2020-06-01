ЦСКА намерен создать вторую команду для участия в ПФЛ

Давно пора. А то один молодёжный клуб уже не вывозит
У ЦСКА в скором времени может появиться вторая команда, сообщает Metaratings.
По информации источника, вторая команда будет называться «ЦСКА-2». Она будет играть в ПФЛ.
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У ЦСКА в скором времени может появиться вторая команда, сообщает Metaratings.
По информации источника, вторая команда будет называться «ЦСКА-2». Она будет играть в ПФЛ.
Давно пора. А то один молодёжный клуб уже не вывозит
Здорово.