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    «Барселона» 13 июня сыграет с «Мальоркой», «Реал» – 14-го с «Эйбаром»

    Стал известен календарь на ближайшие два тура чемпионата Испании.

    Возобновление Примеры пройдет 11 июня – матчем между «Севильей» и «Бетисом».

    В 28-м туре «Барселона» 13 июня сыграет с «Мальоркой», «Реал» – 14-го с «Эйбаром».

    Источник: Marca

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    31.05.2020 23:50
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