Стал известен календарь на ближайшие два тура чемпионата Испании.

Возобновление Примеры пройдет 11 июня – матчем между «Севильей» и «Бетисом».

В 28-м туре «Барселона» 13 июня сыграет с «Мальоркой», «Реал» – 14-го с «Эйбаром».