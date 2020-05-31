Егоров: «Глушаков и сам не горит желанием продлевать контракт с «Ахматом»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров поделился информаций вокруг фигуры полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова. Есть сведения, что летом он сменит клуб.

«По моей информации, это правда, что «Ахмат» не намерен оставлять Глушакова на следующий сезон. Вторая составляющая вопроса: сам Денис не горит желанием переподписывать контракт. Вероятно, у него другие планы», – сказал Егоров на собственном ютуб-канале «Футбольный Биги».