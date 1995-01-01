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    Егоров: «Глушаков и сам не горит желанием продлевать контракт с «Ахматом»

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров поделился информаций вокруг фигуры полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова. Есть сведения, что летом он сменит клуб.

    «По моей информации, это правда, что «Ахмат» не намерен оставлять Глушакова на следующий сезон. Вторая составляющая вопроса: сам Денис не горит желанием переподписывать контракт. Вероятно, у него другие планы», – сказал Егоров на собственном ютуб-канале «Футбольный Биги».

    • Прошлым летом хавбек перешел из «Спартака» в «Ахмат» на правах свободного агента, заключив соглашение по схеме «1+1».
    • Глушаков в текущем сезоне провел 20 матчей и забил четыре гола.
    • Чеченская команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 22 туров.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +698

      vmonomah17 1 час назад

      Может ему стоит в греческий аек перейти?)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      Puddle 1 час назад

      Что то сегодня все новости про этого банщика!

      1
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      Рейтинг: +23249

      VVM1964 1 час назад

      " Не долго музыка играла , не долго фраер танцевал ( лезгинку ) " )))

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