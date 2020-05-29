Форвард «Локомотива» Сулейманов: «Я уже давно не болею коронавирусом, но клуб не пускает меня на базу»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов заявил, что он уже вылечился от коронавируса.

В четверг днем клубная пресс-служба включила 20-летнего футболиста в список игроков с COVID-19.

«Я уже ничем не болею. Давно уже. Коронавирус был у меня еще месяц назад, в конце апреля. Болезнь длилась у меня один-два дня, не более того. Всем спасибо за беспокойство, но сейчас я чувствую себя нормально.

Сейчас я нахожусь в отличной форме. В любой момент готов приступить к тренировкам. Но клуб пока не пускает меня на базу для возобновления тренировочного процесса», – сказал Сулейманов.