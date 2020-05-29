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  • Форвард «Локомотива» Сулейманов: «Я уже давно не болею коронавирусом, но клуб не пускает меня на базу»

Форвард «Локомотива» Сулейманов: «Я уже давно не болею коронавирусом, но клуб не пускает меня на базу»

29 мая 2020, 00:33
5

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов заявил, что он уже вылечился от коронавируса.

В четверг днем клубная пресс-служба включила 20-летнего футболиста в список игроков с COVID-19.

«Я уже ничем не болею. Давно уже. Коронавирус был у меня еще месяц назад, в конце апреля. Болезнь длилась у меня один-два дня, не более того. Всем спасибо за беспокойство, но сейчас я чувствую себя нормально.

Сейчас я нахожусь в отличной форме. В любой момент готов приступить к тренировкам. Но клуб пока не пускает меня на базу для возобновления тренировочного процесса», – сказал Сулейманов.

  • Таким образом, в «Локо» осталось четыре инфицированных игрока – Дмитрий Баринов, Антон Коченков, Роман Тугарев и Джефферсон Фарфан.
  • Ранее руководство клуба выступало против возобновления сезона РПЛ.
  • Сейчас столичная команда занимает второе место в чемпионате, дающее право сыграть в групповом этапе следующего розыгрыша ЛЧ.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Локомотив Сулейманов Тимур
Комментарии (5)
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моэм
1590733609
Ё моё...это ещё кто?...он точно НАПАДАЮЩИЙ из Локо ?...а чего тогда там жалуются на отсутствие голов?
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Давид59
1590734678
Дяденьки, ну пустите же! Пустите его!
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paracetamol
1590735164
Просто этот бациллоноситель бесполезный!
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фанат джигурды
1590740253
Не было бы этой статьи, я бы не знал о существовании такого нападающего.
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3a zenit
1590744141
скажи спасибо что не уволили.Знакомый в начале апреля типо простыл,ему говорят иди дома посиди 2 недельки.Потом к работе не допускали по истечению месяца.в итоге в конце мая ему предложили увольнение по собственному.Сидит репу чешет от таких приколов 12 лет проработав в компании.
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