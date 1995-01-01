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    Форвард «Локомотива» Сулейманов: «Я уже давно не болею коронавирусом, но клуб не пускает меня на базу»

    Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов заявил, что он уже вылечился от коронавируса.

    В четверг днем клубная пресс-служба включила 20-летнего футболиста в список игроков с COVID-19.

    «Я уже ничем не болею. Давно уже. Коронавирус был у меня еще месяц назад, в конце апреля. Болезнь длилась у меня один-два дня, не более того. Всем спасибо за беспокойство, но сейчас я чувствую себя нормально.

    Сейчас я нахожусь в отличной форме. В любой момент готов приступить к тренировкам. Но клуб пока не пускает меня на базу для возобновления тренировочного процесса», – сказал Сулейманов.

    • Таким образом, в «Локо» осталось четыре инфицированных игрока – Дмитрий Баринов, Антон Коченков, Роман Тугарев и Джефферсон Фарфан.
    • Ранее руководство клуба выступало против возобновления сезона РПЛ.
    • Сейчас столичная команда занимает второе место в чемпионате, дающее право сыграть в групповом этапе следующего розыгрыша ЛЧ.

    Источник: Metaratings

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3883

      3a zenit 2 часа назад

      скажи спасибо что не уволили.Знакомый в начале апреля типо простыл,ему говорят иди дома посиди 2 недельки.Потом к работе не допускали по истечению месяца.в итоге в конце мая ему предложили увольнение по собственному.Сидит репу чешет от таких приколов 12 лет проработав в компании.

      0
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      Рейтинг: +812

      фанат джигурды 3 часа назад

      Не было бы этой статьи, я бы не знал о существовании такого нападающего.

      1
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      Рейтинг: +5737

      paracetamol 5 часов назад

      Просто этот бациллоноситель бесполезный!

      -1
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      Рейтинг: +3130

      Давид59 5 часов назад

      Дяденьки, ну пустите же! Пустите его!

      0
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      Рейтинг: +512

      моэм 5 часов назад

      Ё моё...это ещё кто?...он точно НАПАДАЮЩИЙ из Локо ?...а чего тогда там жалуются на отсутствие голов?

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