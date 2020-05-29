Форвард «Локомотива» Сулейманов: «Я уже давно не болею коронавирусом, но клуб не пускает меня на базу»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов заявил, что он уже вылечился от коронавируса.
В четверг днем клубная пресс-служба включила 20-летнего футболиста в список игроков с COVID-19.
«Я уже ничем не болею. Давно уже. Коронавирус был у меня еще месяц назад, в конце апреля. Болезнь длилась у меня один-два дня, не более того. Всем спасибо за беспокойство, но сейчас я чувствую себя нормально.
Сейчас я нахожусь в отличной форме. В любой момент готов приступить к тренировкам. Но клуб пока не пускает меня на базу для возобновления тренировочного процесса», – сказал Сулейманов.
- Таким образом, в «Локо» осталось четыре инфицированных игрока – Дмитрий Баринов, Антон Коченков, Роман Тугарев и Джефферсон Фарфан.
- Ранее руководство клуба выступало против возобновления сезона РПЛ.
- Сейчас столичная команда занимает второе место в чемпионате, дающее право сыграть в групповом этапе следующего розыгрыша ЛЧ.
Источник: Metaratings