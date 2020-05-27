Mеtaratings: Тедеско отказался выслушать Гулиева – за игрока просили Ребров и Джикия

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отказался выслушать полузащитника Аяза Гулиева после конфликта с игроком.

Как пишет Metaratings, к Гулиеву пришел администратор и передал требование Тедеско покинуть базу клуба. Хавбек попросил главного тренера принять его сначала через администратора, затем через через Артема Реброва и Георгия Джикию. Оба раза Тедеско ответил категорическим отказом.

Ранее стало известно, что Гулиева отправили во вторую команду «Спартака» за нарушение командной дисциплины. Сообщалось, что Спартак» может расторгнуть контракт с футболистом.