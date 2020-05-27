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    Mеtaratings: Тедеско отказался выслушать Гулиева – за игрока просили Ребров и Джикия

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отказался выслушать полузащитника Аяза Гулиева после конфликта с игроком.

    Как пишет Metaratings, к Гулиеву пришел администратор и передал требование Тедеско покинуть базу клуба. Хавбек попросил главного тренера принять его сначала через администратора, затем через через Артема Реброва и Георгия Джикию. Оба раза Тедеско ответил категорическим отказом.

    Ранее стало известно, что Гулиева отправили во вторую команду «Спартака» за нарушение командной дисциплины. Сообщалось, что Спартак» может расторгнуть контракт с футболистом.

    Источник: Metaratings

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    27.05.2020 15:55
    Комментарии30
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      Рейтинг: +2413

      mutabor0992 16 часов назад

      Логично!Так и Каррере нужно было...Одного линчевать публично.И дисциплина восстановлена.

      2
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      Рейтинг: +57

      Gennadey > mutabor0992 10 часов назад

      Так он пытался, только у него не было такой поддержки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2590

      playsh 17 часов назад

      Гуля сидеть должен за Америкоса поганого,а он выёживается.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4164

      TOL47 17 часов назад

      наконец то, наглеца немец выкинул.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2465

      alarm 18 часов назад

      позор мохнатому рыле!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4222

      САДЫЧОК 18 часов назад

      Слабый игрок , да ещё и с головой проблема !

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +411

      Hoahin 19 часов назад

      У чебуреков как всегда дисциплина хромает)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +470

      Lilipyt 19 часов назад

      Вот так вот довыделывался, а так мог сидеть на лавке и получать неплохой кеш

      2
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      Рейтинг: +3038

      морозз 19 часов назад

      Проблем много, таланта мало, Спартаку такой однозначно не нужен!

      3
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      Рейтинг: +6015

      Сильвербой 19 часов назад

      Интересно, какая бы была реакция, если бы я зыком цокнул например Жиго, а после сказал: какой нах.. Гулиев лидер!? Вот просто для сравнения!!!??? Гулиев конечно не ангел, но и не исчадие ада!!! Не нужен вам, скажите прямо - ищи клуб себе, все!!! Тедеско сам не лицемерно ли поступил, назвав Кутепова и Гулиева лидерами?

      0
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      Рейтинг: +5032

      серега кашин 19 часов назад

      джикия и ребров тоже игроки и почему они могут решать кто играет а кто нет

      2
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