Mеtaratings: Тедеско отказался выслушать Гулиева – за игрока просили Ребров и Джикия

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отказался выслушать полузащитника Аяза Гулиева после конфликта с игроком.
Как пишет Metaratings, к Гулиеву пришел администратор и передал требование Тедеско покинуть базу клуба. Хавбек попросил главного тренера принять его сначала через администратора, затем через через Артема Реброва и Георгия Джикию. Оба раза Тедеско ответил категорическим отказом.
Ранее стало известно, что Гулиева отправили во вторую команду «Спартака» за нарушение командной дисциплины. Сообщалось, что Спартак» может расторгнуть контракт с футболистом.
Источник: Metaratings
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