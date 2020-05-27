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  • Mеtaratings: Тедеско отказался выслушать Гулиева – за игрока просили Ребров и Джикия

Mеtaratings: Тедеско отказался выслушать Гулиева – за игрока просили Ребров и Джикия

27 мая 2020, 15:55
23

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отказался выслушать полузащитника Аяза Гулиева после конфликта с игроком.

Как пишет Metaratings, к Гулиеву пришел администратор и передал требование Тедеско покинуть базу клуба. Хавбек попросил главного тренера принять его сначала через администратора, затем через через Артема Реброва и Георгия Джикию. Оба раза Тедеско ответил категорическим отказом.

Ранее стало известно, что Гулиева отправили во вторую команду «Спартака» за нарушение командной дисциплины. Сообщалось, что Спартак» может расторгнуть контракт с футболистом.

Источник: Metaratings

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Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Джикия Георгий Гулиев Аяз Тедеско Доменико
Комментарии (23)
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Skull_Boy
1590584289
Коко и Мамай 2 Приключение обезьяны
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AZ
1590584304
Правильно, пусть валит за Онжы катает
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_Marqella_
1590585901
Не будет его в Спартаке, так ни кто и не заметит...
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SPACE TRUCKIN
1590588223
неприятие всего цивилизованного у гулиева...то америкоса на зебре побьёт,то коучей отматерит...в Европе б сразу указали на место ...вседозволенность порождает последующую агрессию...
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Из Твери Леха
1590588951
Теперь тадеска будет внимательнее дорогу переходить.
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Томик
1590590967
Если бы и сейчас так же легко с рук сошло, как и с американцем - вообще бы парень берега попутал. Гнать надо - мозгов нет. Или воспитания. Чего там надо то для того, чтобы с окружающими достойно вести себя. Тем более, что работа неплохая - копать не надо с утра до вечера.
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Соарес
1590592806
Сам виноват
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Рубинище
1590592854
посредственный футболист, да ещё и проблемный-поэтому ни кто и не хочет его слушать. занимает место только-чье то теперь.
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САДЫЧОК
1590602097
Слабый игрок , да ещё и с головой проблема !
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TOL47
1590603879
наконец то, наглеца немец выкинул.
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