«Царь-пушка». РПЛ по случаю 95-летия «Зенита» вспомнила «огненные» голы Халка

РПЛ по случаю дня рождения «Зенита» опубликовала нарезку голов бывшего игрока команды Халка. Сейчас он выступает в Китае.

«В батарее «Зенита» появилась Царь-пушка».

Первый же гол Халка в нашей Лиге получился великолепным. За ним последовали еще 55 мячей.

В честь юбилея «Зенита» вспоминаем огненные голы Халка в РПЛ», – написала пресс-служба турнира.

«Зенит» – шестикратный чемпион СССР / России.

В 2008 году петербуржцы выиграли Кубок и Суперкубок УЕФА.

Всего в истории команды 18 трофеев.