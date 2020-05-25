«Царь-пушка». РПЛ по случаю 95-летия «Зенита» вспомнила «огненные» голы Халка

Шикарные голешники! На фоне Халка зюба это чурбан забракованный на лесопилке.
РПЛ по случаю дня рождения «Зенита» опубликовала нарезку голов бывшего игрока команды Халка. Сейчас он выступает в Китае.
«В батарее «Зенита» появилась Царь-пушка».
Первый же гол Халка в нашей Лиге получился великолепным. За ним последовали еще 55 мячей.
В честь юбилея «Зенита» вспоминаем огненные голы Халка в РПЛ», – написала пресс-служба турнира.
- «Зенит» – шестикратный чемпион СССР / России.
- В 2008 году петербуржцы выиграли Кубок и Суперкубок УЕФА.
- Всего в истории команды 18 трофеев.
«В батарее «Зенита» появилась Царь-пушка»Первый же гол Халка в нашей Лиге получился великолепным. За ним последовали еще 55 мячейВ честь юбилея «Зенита» вспоминаем огненные голы Халка в #РПЛ #ИсторияРПЛ #РПЛтопчик #Зенит #Халк #Зенит95 pic.twitter.com/YwSZ8gtdvB— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) May 25, 2020