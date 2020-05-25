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    «Царь-пушка». РПЛ по случаю 95-летия «Зенита» вспомнила «огненные» голы Халка

    РПЛ по случаю дня рождения «Зенита» опубликовала нарезку голов бывшего игрока команды Халка. Сейчас он выступает в Китае.

    «В батарее «Зенита» появилась Царь-пушка».

    Первый же гол Халка в нашей Лиге получился великолепным. За ним последовали еще 55 мячей.

    В честь юбилея «Зенита» вспоминаем огненные голы Халка в РПЛ», – написала пресс-служба турнира.

    • «Зенит» – шестикратный чемпион СССР / России.
    • В 2008 году петербуржцы выиграли Кубок и Суперкубок УЕФА.
    • Всего в истории команды 18 трофеев.

    Источник: твиттер РПЛ

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    25.05.2020 17:22
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +17254

      NewLife 26 мая 2020, 10:05

      Шикарные голешники! На фоне Халка зюба это чурбан забракованный на лесопилке.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5652

      afw13 25 мая 2020, 20:04

      Халк конечно машина) один из лучших легионеров за всю историю нашего чемпионата

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1369

      Hoahin 25 мая 2020, 19:57

      Лучший легионер в истории РПЛ

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > Hoahin 25 мая 2020, 20:45

      Да ладно,а Вагнер?

      1
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > sobaka120982 25 мая 2020, 20:46

      А карвальо, олич. Т д

      0
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      ...
      Рейтинг: +1369

      Hoahin > sobaka120982 27 мая 2020, 20:39

      Карвальо, Олич даже близко уровнем к Халку не стоят. Вагнер был неплох, но кроме РПЛ нигде ничего не показал.

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 25 мая 2020, 19:04

      Да, были люди в наше время!

      2
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      Рейтинг: -688

      valkam72 25 мая 2020, 18:46

      Ну если рпл явно старается угодить бомжам, то с чемпиёнством светлосиних всё ясно.

      -2
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol > valkam72 25 мая 2020, 19:05

      Зависть - низменное чувство.

      2
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      Рейтинг: -688

      valkam72 > paracetamol 25 мая 2020, 19:09

      Ни в коем разе.

      1
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol > valkam72 25 мая 2020, 19:14

      Зениту 95, порадовался бы!

      0
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      Рейтинг: -688

      valkam72 > paracetamol 25 мая 2020, 19:55

      Да я как-то не болельщик его. Мне не к чему радоваться. Уж извини))). А так поздравляю тебя.

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