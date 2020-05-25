«Царь-пушка». РПЛ по случаю 95-летия «Зенита» вспомнила «огненные» голы Халка

РПЛ по случаю дня рождения «Зенита» опубликовала нарезку голов бывшего игрока команды Халка. Сейчас он выступает в Китае.
«В батарее «Зенита» появилась Царь-пушка».
Первый же гол Халка в нашей Лиге получился великолепным. За ним последовали еще 55 мячей.
В честь юбилея «Зенита» вспоминаем огненные голы Халка в РПЛ», – написала пресс-служба турнира.
- «Зенит» – шестикратный чемпион СССР / России.
- В 2008 году петербуржцы выиграли Кубок и Суперкубок УЕФА.
- Всего в истории команды 18 трофеев.
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Источник: твиттер РПЛ