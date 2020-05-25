«ПСЖ», «Интер» и жена Икарди находятся в продвинутой стадии переговоров о выкупе игрока французами, миланцы готовы на скидку

«ПСЖ» пытается уговорить «Интер» на продажу Мауро Икарди на удобных для себя условиях. Рабочий диалог продвинулся.

«Есть оптимизм по поводу выкупа Икарди «ПСЖ». «Интер» готов продать игрока со скидкой – за 55-60 миллионов евро. Французы готовы платить аргентинцу 10 миллионов в год без учета бонусов. Сейчас идут продвинутые переговоры между клубами с участием агента Икарди Ванды Нары», – пишет Николо Скира.