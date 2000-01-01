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    «СЭ»: Мелкадзе вернется в конце сезона в «Спартак». Тедеско хочет дать ему шанс

    Нападающий Георгий Мелкадзе, выступающий на правах аренды за «Тамбов», вернется в конце сезона в «Спартак».

    Главный тренер Доменико Тедеско хочет изучить его игровые качества и предоставить шанс закрепиться в команде.

    • Ранее спортивный директор «Тамбова» сообщил, что клуб не будет выкупать контракт Мелкадзе.
    • В этом сезоне нападающий забил шесть голов и сделал три ассиста в 13 матчах РПЛ.
    • Рыночная стоимость Мелкадзе – 1,2 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:10
    Комментарии23
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      Рейтинг: +76704

      zigbert 28 минут назад

      В Тамбове он играл заметную роль. Почему бы ему не дать еще один шанс в Спартаке. Игрок молодой ,тем более свой воспитанник.

      3
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      Рейтинг: +23215

      VVM1964 47 минут назад

      Ну если учесть , что Шюрле не вернется и покупок пока не предвидится , то возвращение Мелкадзе логично , это конечно не усиление , но доигрывать чемпионат кем то надо , а если учесть что у Бакаева коронавирус , да и у Зобнина тоже , то становится совсем грустно .

      3
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      ...
      Рейтинг: +7927

      derrik2000 > VVM1964 38 минут назад

      Зобнин уже вылечился передали. А Бакаеву ещё месяц до старта чемпионата: и форму наберёт (относительную, конечно, как и ВСЕ игроки ВСЕХ наших команд), и выздоровеет.

      2
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      ...
      Рейтинг: +23215

      VVM1964 > derrik2000 16 минут назад

      Эта зараза неизвестная - хрен знает какие последствия , но по легким бьет точно , а футболисту хорошая дыхалка просто необходима. Будем надеяться конечно на лучшее - полного выздоровления и хорошей формы пацанам .

      0
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      Рейтинг: +3086

      Борат 54 минуты назад

      В пердиве может принесёт пользу хрякам, поможет закрепиться на 8м месте фнл
      Гыгы

      -3
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      ...
      Рейтинг: +15088

      sssrspartak > Борат 49 минут назад

      заткнись убогий!сколько платят вам админы ,что бы такую хрень здесь несли?нормальные люди сюда уже почти и не заходят!неужели админы не видят в какую парашу вы бездари его превратили!каждый день вылазиют новые алармо бораты бардаки,мудаки и другое отребье!

      2
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      ...
      Рейтинг: +3086

      Борат > sssrspartak 38 минут назад

      Как же нам стыдно за таких рылов как ты ! Просто позор вам крючкохвостым пищевикам !!! Гыгы

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7927

      derrik2000 > sssrspartak 38 минут назад

      "Спокойно, Ипполит, спокойно". )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1597

      "supermax" > sssrspartak 36 минут назад

      забудь про админов, друг)) они либо такие же долбачи как боратоалармовский гибрид...либо им тупо пох....не исключаю оба варианта

      2
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      ...
      Рейтинг: +1597

      "supermax" > Борат 35 минут назад

      здесь насрал...маладес...давай дальше шавка

      3
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      Рейтинг: +15088

      sssrspartak > "supermax" 34 минуты назад

      да нет!мне просто смешно уже!сколько же там клонов будет!??

      3
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      ...
      Рейтинг: +1597

      "supermax" > sssrspartak 32 минуты назад

      клонов - клоунов)) .....пока дураку интернет не отключат.....больной человек

      2
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      ...
      Рейтинг: +38642

      MaxRnD > "supermax" 11 минут назад

      Почему "как" ? С вероятностью 98% в чате беспределит чучело с полномочиями админа

      1
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      ...
      Рейтинг: +1597

      "supermax" > MaxRnD 1 минуту назад

      не отрицаю такой вариант....ну значит он мазахист раз ему нравится когда его с дерьмом смешивают... или как там таких людей называют....я тут админов прямым текстом дол.бое.бами называю и ничего ( кстати если меня сейчас забанят то ты прав)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +43

      NewLife 1 час назад

      Дать шанс сумбуру в атаке. Ведь уже вроде давали шанс. Еще раз - попитка, не питка. Учимся на ошибках (своих, а не чужих).

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7927

      derrik2000 1 час назад

      Пусть после возвращения сначала в Спартаке-2 покажет, "какой он Сухов".
      Если НЕ покажет - снова в аренду, а лучше выкуп кем-нибудь.
      Если покажет - оставить в первой команде на замену на один сезон.
      По мне так для Спартака не подходит - эгоистичен не по мастерству на поле и туповат в игровом плане.

      3
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      Рейтинг: +38642

      MaxRnD > derrik2000 1 час назад

      В одно лицо, три раза в двух играх индивидуально наказал нынешний Ростов, неужели ещё нужны какие-то доказательства ?

      2
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      Рейтинг: +7927

      derrik2000 > MaxRnD 54 минуты назад

      Смотря в какой команде играя "наказал" Ростов.
      Вот пусть "Ростов" его и задорого приобретёт, раз такой ценный игрок. ))

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      Рейтинг: +15088

      sssrspartak > MaxRnD 43 минуты назад

      макс привет!в чате ваще пошло полное недоразумение!какой то убогий всех клонировать продолжает!до меня добрался!на сайте полнейший бардак!полнейший!

      3
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      Рейтинг: +15088

      sssrspartak > sssrspartak 38 минут назад

      ты тоже там,но с меньшим рейтингом!

      2
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      Рейтинг: +38642

      MaxRnD > sssrspartak 17 минут назад

      Саня, это "то недоношенное", с которым ты в чате воюешь, так пытается меня троллить )), но мозгами больно слаб, поэтому не придумал ничего лучше, чем писать гадости из под моей аватарки .. ))
      Я эту шкуру знаю немного больше, чем вы, поэтому не рви душу там в чате, пошли нахер да и не обращай больше внимания ....

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      Рейтинг: +15088

      sssrspartak > MaxRnD 8 минут назад

      макс !он и меня уже склонировал и еще кое кого!мне просто смешно за этих придурков!а чат ваще и главное руководству сайта по фиг!а они эти админы то хоть есть?смотрю и в контакте и в твиттере и в фейсе есть этот сайт!значит просто им по фиг на все

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      Рейтинг: +38642

      MaxRnD > sssrspartak только что

      Никто никого там не клонирует, просто используют наименование твоего аккаунта, в котором меняют какую-нибудь английскую букву на аналогичную русскую.

      Держи в уме тот вариант, когда некоторые из них (админов) сами могут таким видом имбецилизма страдать ...

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