«СЭ»: Мелкадзе вернется в конце сезона в «Спартак». Тедеско хочет дать ему шанс

В Тамбове он играл заметную роль. Почему бы ему не дать еще один шанс в Спартаке. Игрок молодой ,тем более свой воспитанник.
Нападающий Георгий Мелкадзе, выступающий на правах аренды за «Тамбов», вернется в конце сезона в «Спартак».
Главный тренер Доменико Тедеско хочет изучить его игровые качества и предоставить шанс закрепиться в команде.
- Ранее спортивный директор «Тамбова» сообщил, что клуб не будет выкупать контракт Мелкадзе.
- В этом сезоне нападающий забил шесть голов и сделал три ассиста в 13 матчах РПЛ.
- Рыночная стоимость Мелкадзе – 1,2 миллиона евро.