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    Глушаков: «Вижу себя тренером. Черчесов закончит, и пойду вместо него»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, что готовится стать тренером. Он в шутку раскрыл планы возглавить сборную России.

    «Да, я пошел учиться на тренера. Я стану тренером. А тебя, Нобель Арустамян, возьму агентом. Будешь деньги рубить — откаты, закаты… На самом деле я реально вижу себя тренером. Почему нет? Сразу в сборную пойду. Станислав Саламыч Черчесов закончит, и я пойду вместо него. Шучу, конечно», – сказал игрок.

    • В текущем сезоне РПЛ хавбек провел 17 матчей, забил два гола.
    • «Ахмат» в таблице идет последним.
    • Черчесов работает в сборной с 2016 года.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +364

      Nayturs 16 минут назад

      Небось уже усы отращивает

      0
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      Рейтинг: +186

      Соарес 49 минут назад

      Дибил одним словом

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      Рейтинг: +3090

      Борат 1 час назад

      Рылов потренируешь, обучишь их всем своим банным приёмам !!! Гыгы

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