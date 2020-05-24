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  • Глушаков: «Вижу себя тренером. Черчесов закончит, и пойду вместо него»

Глушаков: «Вижу себя тренером. Черчесов закончит, и пойду вместо него»

24 мая 2020, 08:15
10

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, что готовится стать тренером. Он в шутку раскрыл планы возглавить сборную России.

«Да, я пошел учиться на тренера. Я стану тренером. А тебя, Нобель Арустамян, возьму агентом. Будешь деньги рубить — откаты, закаты… На самом деле я реально вижу себя тренером. Почему нет? Сразу в сборную пойду. Станислав Саламыч Черчесов закончит, и я пойду вместо него. Шучу, конечно», – сказал игрок.

  • В текущем сезоне РПЛ хавбек провел 17 матчей, забил два гола.
  • «Ахмат» в таблице идет последним.
  • Черчесов работает в сборной с 2016 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Россия Глушаков Денис Черчесов Станислав
Комментарии (10)
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Соарес
1590298748
Дибил одним словом
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Nayturs
1590300729
Небось уже усы отращивает
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фанат джигурды
1590305470
Он уже в роли вратаря себя попробовал в сборной. За минуты были в шаге от провала!!!
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trudovik
1590309180
Дайте ему уже успокоительное! А заодно пару капель непьездина
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general.lizyukov
1590309928
поедешь в Австрию? или в Польшу?
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Hektor 84
1590313803
И на тебя найдется такой же тормознутый глушак, который сольет тебя! Как ты Карреру. Судьба возвращает должки за содеянные делишки.
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Черкизовский Кот
1590323748
Станет тренировать команду из первенства Ростовской области. Это будет его уровень, как тренера.
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zigbert
1590343557
Странное у него представление о тренерской работе, рубить деньги - откаты,закаты. И конечно сразу тренером сборной.
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Valeron2790
1590363896
Ага, будешь чеченцами пугать тех кто установку не выполняет, как жену бывшую.
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