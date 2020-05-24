Глушаков: «Вижу себя тренером. Черчесов закончит, и пойду вместо него»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, что готовится стать тренером. Он в шутку раскрыл планы возглавить сборную России.

«Да, я пошел учиться на тренера. Я стану тренером. А тебя, Нобель Арустамян, возьму агентом. Будешь деньги рубить — откаты, закаты… На самом деле я реально вижу себя тренером. Почему нет? Сразу в сборную пойду. Станислав Саламыч Черчесов закончит, и я пойду вместо него. Шучу, конечно», – сказал игрок.