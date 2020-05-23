Представитель Рецы подтвердил наличие интереса к игроку из России

Агентство Top Football, представляющее интересы защитника СПАЛа Аркадиуша Рецы, отреагировало на слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Локомотива».
«Рецой на данный момент интересуются несколько клубов, но пока слишком рано называть конкретные команды. Интерес из России? Да, он есть, это правда», – сообщил представитель агентства.
- Рыночная стоимость поляка – 2,4 миллиона евро.
- Права на него принадлежат «Аталанте».
- В текущем сезоне 24-летний Реца провел за СПАЛ 19 матчей и сделал два ассиста.
Источник: Sport24