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    Представитель Рецы подтвердил наличие интереса к игроку из России

    Агентство Top Football, представляющее интересы защитника СПАЛа Аркадиуша Рецы, отреагировало на слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Локомотива».

    «Рецой на данный момент интересуются несколько клубов, но пока слишком рано называть конкретные команды. Интерес из России? Да, он есть, это правда», – сообщил представитель агентства.

    • Рыночная стоимость поляка – 2,4 миллиона евро.
    • Права на него принадлежат «Аталанте».
    • В текущем сезоне 24-летний Реца провел за СПАЛ 19 матчей и сделал два ассиста.

    Источник: Sport24

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