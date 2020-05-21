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    Уткин – о лучших легионеров в истории РПЛ: «Я бы точно поставил Вагнера Лава выше Халка. Еще, может быть, Промес»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин рассказал, каких легионеров он считает лучшими в истории российской Премьер-лиги.

    «Вагнер Лав – лучший легионер в истории РПЛ? Может быть. А может быть, и нет. Кого еще можно вспомнить... Я бы точно поставил Вагнера выше Халка. Если не Вагнер Лав, то, может быть, Промес. Это был удивительный случай попадания – игрока в команду и команды в игрока.

    Кого еще можно назвать? Наверное, больше не скажу. Пожалуй, все. Приезжавшие в «Анжи» провели в чемпионате слишком мало времени», – сказал Уткин.

    • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13. Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.
    • Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год, забил 76 голов и сделал 60 ассистов в 148 матчах.
    • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.

    Источник: Ютуб-канал Василия Уткина

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    21.05.2020 22:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3069

      Борат 48 минут назад

      Промес глиномес запомнился лишь походом в баню с глушаком !
      Стыдно за этих рабов мужеложцев ! Гыгы

      -1
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      Рейтинг: +263

      Бoрат > Борат 13 минут назад

      Ну нас то с тобой здесь запомнят , уже сейчас думаю детишек стращают . Гыгыгы .

      0
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      Рейтинг: +6

      lenya.druzhinin 50 минут назад

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      1
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      Рейтинг: +1864

      KPCCSPB 1 час назад

      Мде, Вагнер хорош конечно в РФПЛ был, но Халк в Европе один тащил.

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