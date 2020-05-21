Уткин – о лучших легионеров в истории РПЛ: «Я бы точно поставил Вагнера Лава выше Халка. Еще, может быть, Промес»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин рассказал, каких легионеров он считает лучшими в истории российской Премьер-лиги.

«Вагнер Лав – лучший легионер в истории РПЛ? Может быть. А может быть, и нет. Кого еще можно вспомнить... Я бы точно поставил Вагнера выше Халка. Если не Вагнер Лав, то, может быть, Промес. Это был удивительный случай попадания – игрока в команду и команды в игрока.

Кого еще можно назвать? Наверное, больше не скажу. Пожалуй, все. Приезжавшие в «Анжи» провели в чемпионате слишком мало времени», – сказал Уткин.