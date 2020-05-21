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  • Уткин – о лучших легионеров в истории РПЛ: «Я бы точно поставил Вагнера Лава выше Халка. Еще, может быть, Промес»

Уткин – о лучших легионеров в истории РПЛ: «Я бы точно поставил Вагнера Лава выше Халка. Еще, может быть, Промес»

21 мая 2020, 22:35
8

Журналист и видеоблогер Василий Уткин рассказал, каких легионеров он считает лучшими в истории российской Премьер-лиги.

«Вагнер Лав – лучший легионер в истории РПЛ? Может быть. А может быть, и нет. Кого еще можно вспомнить... Я бы точно поставил Вагнера выше Халка. Если не Вагнер Лав, то, может быть, Промес. Это был удивительный случай попадания – игрока в команду и команды в игрока.

Кого еще можно назвать? Наверное, больше не скажу. Пожалуй, все. Приезжавшие в «Анжи» провели в чемпионате слишком мало времени», – сказал Уткин.

  • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13. Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.
  • Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год, забил 76 голов и сделал 60 ассистов в 148 матчах.
  • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.

Источник: Ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Вагнер Лав Халк Промес Квинси Уткин Василий
Комментарии (8)
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Axe111
1590097867
Промес пфф
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3a zenit
1590124901
Олич,Карвальо,Данни
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paracetamol
1590128828
Утка! Твое пузатое мнение мало кого интересует.
Ответить
Дядя Серёжа
1590139428
Хоть я и Спартач, но в своё время надеялся, что Халк вытянет на новый уровень для сборной Дзюбу, Шатова, Смольникова...
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raritet
1590148620
тут трудно сравнить несравнимое. У каждого были свои плюсы , свои минусы. Мне нравился Думбия с его слаломным рисунком бега. А так , конечно , эти люди, поигравшие в России оставили о себе память.
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