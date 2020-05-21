Уткин – о лучших легионеров в истории РПЛ: «Я бы точно поставил Вагнера Лава выше Халка. Еще, может быть, Промес»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин рассказал, каких легионеров он считает лучшими в истории российской Премьер-лиги.
«Вагнер Лав – лучший легионер в истории РПЛ? Может быть. А может быть, и нет. Кого еще можно вспомнить... Я бы точно поставил Вагнера выше Халка. Если не Вагнер Лав, то, может быть, Промес. Это был удивительный случай попадания – игрока в команду и команды в игрока.
Кого еще можно назвать? Наверное, больше не скажу. Пожалуй, все. Приезжавшие в «Анжи» провели в чемпионате слишком мало времени», – сказал Уткин.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13. Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.
- Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год, забил 76 голов и сделал 60 ассистов в 148 матчах.
- Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.
Источник: Ютуб-канал Василия Уткина