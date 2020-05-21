Думбия – о словах Слуцкого: «Сейчас бегу даже быстрее, чем когда играл в ЦСКА»

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия прокомментировал слова экс-тренера столичной команды Леонида Слуцкого об его игре.

– Недавно Леонид Слуцкий заявил: «70-летний пробежал бы больше и бил бы лучше, чем Думбия. Статистически он не должен был стать даже любителем. Однако Сейду оказался одним из лучших игроков, с кем я работал». Что скажете?

– Ха-ха-ха, все люди взрослеют. Но сейчас я бегу даже быстрее, чем когда играл в ЦСКА. Это вопрос ума и профессионализма. Да, в ЦСКА ребята любили пошутить. При этом для меня самое главное, что происходит на поле. Вы можете посмотреть на мою статистику и понять, что я принес много пользы бывшему клубу.

А что касается Слуцкого, то именно с ним мне удалось выиграть первые трофеи в команде. И это, как он говорит, в 70 лет! (смеется). Очень уважаю Слуцкого. Он тренер с характером, доверял мне.

32-летний Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год, а также в первой половине сезона-2015/16.

Суммарно форвард провел за московскую команду 150 матчей, забил 95 голов и сделал 36 ассистов.

Думбия: «В 2015 году было бы лучше остаться в ЦСКА»