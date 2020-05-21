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Думбия: «В 2015 году было бы лучше остаться в ЦСКА»

21 мая 2020, 07:36
10

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия сожалеет, что пять лет назад покинул московский клуб ради «Ромы».

Часто вспоминаете о временах в ЦСКА? Можно назвать московский клуб главным в вашей карьере?

– Я провел в России много лет и выиграл несколько важных трофеев. Конечно, ЦСКА для меня – особенная команда. Но я бы не стал говорить, что это главный клуб в моей карьере. Мне довелось играть в разных странах, завоевывать титулы и там. К примеру, в Швейцарии. Но при этом я никогда не забуду ЦСКА.

– Оглядываясь назад, не жалеете, что в 2015 году покинули ЦСКА ради «Ромы»?

– Учитывая, как сложились обстоятельства, было бы лучше остаться в ЦСКА. Но в карьере любого футболиста бывают моменты, когда нужно решиться на какой-то шаг. И не всегда он бывает верным. Это жизнь.

  • 32-летний Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год, а также в первой половине сезона-2015/16.
  • Суммарно форвард провел за московскую команду 150 матчей, забил 95 голов и сделал 36 ассистов.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Рома ЦСКА Думбия Сейду
Комментарии (10)
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vladimir-7
1590039421
Вагнер Лав, Даниэл Карвалио, Думбия, Муса, Олич, Ташич, Верблум и другие легионеры-великолепные игроки, которые оставили яркий след в футбольной России и в ПФК ЦСКА в частности.
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AleSan4es
1590040696
Какие 32, ему щас за 50 наверное))
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житель СПб
1590042003
Действительно, про возраст - весело... А про ЦСКА - конечно, надо было оставаться! Это был его клуб, где он вписывался отлично. Но были необоснованные амбиции.
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Давид59
1590045398
Если ему 32, то вполне ещё года 4 поиграет. Другое дело, что ЦСКА его не приглашает. По-моему омолаживают команду слишком быстро. "Чуть помедленнее кони!!!"
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Hektor 84
1590100646
А на вид под 50. У меня сосед алкаш моложе Думбия выглядит.
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