Думбия: «В 2015 году было бы лучше остаться в ЦСКА»

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия сожалеет, что пять лет назад покинул московский клуб ради «Ромы».
– Часто вспоминаете о временах в ЦСКА? Можно назвать московский клуб главным в вашей карьере?
– Я провел в России много лет и выиграл несколько важных трофеев. Конечно, ЦСКА для меня – особенная команда. Но я бы не стал говорить, что это главный клуб в моей карьере. Мне довелось играть в разных странах, завоевывать титулы и там. К примеру, в Швейцарии. Но при этом я никогда не забуду ЦСКА.
– Оглядываясь назад, не жалеете, что в 2015 году покинули ЦСКА ради «Ромы»?
– Учитывая, как сложились обстоятельства, было бы лучше остаться в ЦСКА. Но в карьере любого футболиста бывают моменты, когда нужно решиться на какой-то шаг. И не всегда он бывает верным. Это жизнь.
- 32-летний Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год, а также в первой половине сезона-2015/16.
- Суммарно форвард провел за московскую команду 150 матчей, забил 95 голов и сделал 36 ассистов.