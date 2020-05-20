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    Думбия: «В 2015 году было бы лучше остаться в ЦСКА»

    Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия сожалеет, что пять лет назад покинул московский клуб ради «Ромы».

    Часто вспоминаете о временах в ЦСКА? Можно назвать московский клуб главным в вашей карьере?

    – Я провел в России много лет и выиграл несколько важных трофеев. Конечно, ЦСКА для меня – особенная команда. Но я бы не стал говорить, что это главный клуб в моей карьере. Мне довелось играть в разных странах, завоевывать титулы и там. К примеру, в Швейцарии. Но при этом я никогда не забуду ЦСКА.

    – Оглядываясь назад, не жалеете, что в 2015 году покинули ЦСКА ради «Ромы»?

    – Учитывая, как сложились обстоятельства, было бы лучше остаться в ЦСКА. Но в карьере любого футболиста бывают моменты, когда нужно решиться на какой-то шаг. И не всегда он бывает верным. Это жизнь.

    • 32-летний Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год, а также в первой половине сезона-2015/16.
    • Суммарно форвард провел за московскую команду 150 матчей, забил 95 голов и сделал 36 ассистов.

    Источник: «Российская газета»

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