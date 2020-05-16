Тальяфико готов перейти в «Барселону»

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико выразил позицию, что готов покинуть команду ради «Барселоны», информирует издание AS. Она в нем заинтересована.

По информации Mundo Deportivo, аргентинец может заменить в команде Хуниора Фирпо, которым интересуются другие клубы.

Каталонцы уже контактировали с агентом футболиста с целью обсудить возможное сотрудничество.