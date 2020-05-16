Тальяфико готов перейти в «Барселону»

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико выразил позицию, что готов покинуть команду ради «Барселоны», информирует издание AS. Она в нем заинтересована.
По информации Mundo Deportivo, аргентинец может заменить в команде Хуниора Фирпо, которым интересуются другие клубы.
Каталонцы уже контактировали с агентом футболиста с целью обсудить возможное сотрудничество.
- Прошлым летом Тальяфико был близок к переходу в «Атлетико».
- В завершившемся сезоне игрок провел за «Аякс» 38 матчей, забил пять голов и сделал семь ассистов.
- Его рыночная стоимость – 28 миллионов евро.
Источник: AS