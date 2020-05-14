Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

    Тальяфико готов перейти в «Барселону»

    Защитник «Аякса» Николас Тальяфико выразил позицию, что готов покинуть команду ради «Барселоны», информирует издание AS. Она в нем заинтересована.

    По информации Mundo Deportivo, аргентинец может заменить в команде Хуниора Фирпо, которым интересуются другие клубы.

    Каталонцы уже контактировали с агентом футболиста с целью обсудить возможное сотрудничество.

    • Прошлым летом Тальяфико был близок к переходу в «Атлетико».
    • В завершившемся сезоне игрок провел за «Аякс» 38 матчей, забил пять голов и сделал семь ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 28 миллионов евро.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:32
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98838
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76637
    #5
    insider_retro
    66026
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru