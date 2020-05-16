Слуцкий – о перспективах российского футбола: «Мы можем оказаться в 90-х»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о том, как последствия пандемии коронавируса могут отразиться на российском футболе.

«Нужно говорить о том, что может произойти в отрасли в целом. Сокращение бюджетов клубов в несколько раз. Мы можем оказаться в 90-х. Футболисты, которые хоть немного могут на что-то претендовать, уедут за рубеж. Те, кто останется, будут играть за принципиально другие зарплаты, в разы меньше, потому что зарплатная ведомость – 70–80 процентов бюджета.

К этому надо относиться философски и находить плюсы, как возможность игрокам уехать за рубеж и делать акцент на выпускниках школ. Как раз поколение, которое росло в 90-е годы, потом в 2008 году ярко себя проявило», – сказал Слуцкий.

«Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам 22 туров.

Слуцкий возглавил казанскую команду в декабре.

Его контракт с клубом рассчитан на пять лет.

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