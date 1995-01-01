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    Слуцкий – о перспективах российского футбола: «Мы можем оказаться в 90-х»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о том, как последствия пандемии коронавируса могут отразиться на российском футболе.

    «Нужно говорить о том, что может произойти в отрасли в целом. Сокращение бюджетов клубов в несколько раз. Мы можем оказаться в 90-х. Футболисты, которые хоть немного могут на что-то претендовать, уедут за рубеж. Те, кто останется, будут играть за принципиально другие зарплаты, в разы меньше, потому что зарплатная ведомость – 70–80 процентов бюджета.

    К этому надо относиться философски и находить плюсы, как возможность игрокам уехать за рубеж и делать акцент на выпускниках школ. Как раз поколение, которое росло в 90-е годы, потом в 2008 году ярко себя проявило», – сказал Слуцкий.

    • «Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам 22 туров.
    • Слуцкий возглавил казанскую команду в декабре.
    • Его контракт с клубом рассчитан на пять лет.

    Слуцкий – об уходе Семина из «Локомотива»: «Меня возмущает, как это сделано»

    Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 17:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +504

      elessar arnor 1 час назад

      надеюсь, что вы правы.

      хотя казалось, по примеру Головина многие повалят, а нифига

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