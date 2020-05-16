«Ювентус» хочет летом продать Рабьо за 35 миллионов

Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо может сменить команду уже грядущим летом.

По информации Get French Football News, туринский клуб хочет продать 25-летнего хавбека, поскольку тренерский штаб недоволен уровнем его игры.

«Ювентус» оценил француза, которого подписал в прошлом году бесплатно, в 35 миллионов евро.

Действующий чемпион Италии также готов включить Рабьо в сделку по обмену на другого игрока.

Среди возможных вариантов продолжения карьеры футболиста называются «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Эвертон».