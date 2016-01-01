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    «Ювентус» хочет летом продать Рабьо за 35 миллионов

    Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо может сменить команду уже грядущим летом.

    По информации Get French Football News, туринский клуб хочет продать 25-летнего хавбека, поскольку тренерский штаб недоволен уровнем его игры.

    «Ювентус» оценил француза, которого подписал в прошлом году бесплатно, в 35 миллионов евро.

    Действующий чемпион Италии также готов включить Рабьо в сделку по обмену на другого игрока.

    Среди возможных вариантов продолжения карьеры футболиста называются «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Эвертон».

    Источник: Get French Football News

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