«Ювентус» хочет летом продать Рабьо за 35 миллионов

Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо может сменить команду уже грядущим летом.
По информации Get French Football News, туринский клуб хочет продать 25-летнего хавбека, поскольку тренерский штаб недоволен уровнем его игры.
«Ювентус» оценил француза, которого подписал в прошлом году бесплатно, в 35 миллионов евро.
Действующий чемпион Италии также готов включить Рабьо в сделку по обмену на другого игрока.
Среди возможных вариантов продолжения карьеры футболиста называются «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Эвертон».
Источник: Get French Football News