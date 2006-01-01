«ПСЖ» и еще три французских клуба могут в июле провести турнир в Катаре

В июле в Катаре может состояться товарищеский турнир с участием французских клубов.

Сообщается, что в Дохе могут встретиться «ПСЖ», «Лион», «Лилль» и «Сент-Этьен».

Парижане таким образом подготовятся к плей-офф Лиги чемпионов, матчи которого запланированы на август, все остальные – к новому сезону Лиги 1.

Впрочем, это станет возможно только в случае решения катарских властей открыть границы. Сейчас въезд иностранцев в страну запрещен из-за пандемии коронавируса.