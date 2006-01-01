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    «ПСЖ» и еще три французских клуба могут в июле провести турнир в Катаре

    В июле в Катаре может состояться товарищеский турнир с участием французских клубов.

    Сообщается, что в Дохе могут встретиться «ПСЖ», «Лион», «Лилль» и «Сент-Этьен».

    Парижане таким образом подготовятся к плей-офф Лиги чемпионов, матчи которого запланированы на август, все остальные – к новому сезону Лиги 1.

    Впрочем, это станет возможно только в случае решения катарских властей открыть границы. Сейчас въезд иностранцев в страну запрещен из-за пандемии коронавируса.

    Источник: RTL

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    Сегодня, 11:33
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1065

      Cleaner 47 минут назад

      Смотрим сегодня чемпионат Германии!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1065

      Cleaner 47 минут назад

      То есть чемпионат продолжить было нельзя, а товарняки гонять это нормально и безопасно.

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