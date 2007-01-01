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    Черчесов выступил за возобновление сезона

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что чемпионат России должен быть возобновлен.

    «Как главный тренер сборной России я самым непосредственным образом заинтересован в том, чтобы футболисты как можно быстрее приступили к тренировкам и начали получать игровую практику. В этом плане сборная зависима от клубов, потому что основную подготовку игроки получают в своих командах.

    На сегодняшний день мы видим, что в ряде европейских стран определены даты возобновления футбольного сезона. Уже в ближайший уик-энд пройдут матчи в Бундеслиге, где я в свое время провел несколько сезонов и хорошо знаю, с какой скрупулезностью там подходят к организации матчей. Если есть какие-либо шансы доиграть сезон в РПЛ, то, на мой взгляд, это нужно сделать. Тогда мы избежим кривотолков, связанных со спортивным принципом.

    Понятно, что командам необходимо определенное время – 3-4 недели – для подготовки, и в случае положительного решения, оно обязательно должно быть предусмотрено. Только при таком развитии событий клубы будут находиться в равных условиях и займут те места, которые заслужили своими результатами. Естественно, при этом нужно самым серьезным образом проработать механизм, который позволит не допустить развития коронавирусной инфекции. Знаю, что руководство РФС вместе с Министерством спорта и другими профильными структурами сейчас плотно занимается этим вопросом, потому что ничто не может быть важнее здоровья людей», – сказал Черчесов.

    • Чемпионат России прерван из-за пандемии коронавируса. Планировалось, что решение о будущем сезона объявят 15 мая.

    Источник: «Чемпионат»

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