Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    2 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    «Валерий лучше, ха-ха»: Норманн сравнил Карпина и Сульшера

    Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн ответил на вопрос, в чем разница и схожесть между главным тренером донской команды Валерием Карпиным и его коллегой из «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннаром Сульшером.

    • Хавбек выступал под руководством Сульшера в «Мольде».
    • В «Ростов» он перебрался в январе 2019 года.

    «Разница в том, что Валерий лучше, ха-ха. Похожи же они в том, что у обоих сильный характер. Мне нравится, как они оба злятся. Как ведут себя, когда все хорошо, и как – когда все не очень здорово», – сказал норвежец.

    Норманн – о лучшем россиянине в РПЛ: «Это Дзюба. Он реально силен»

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:53
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98837
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76628
    #5
    insider_retro
    66026
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru