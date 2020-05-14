«Валерий лучше, ха-ха»: Норманн сравнил Карпина и Сульшера

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн ответил на вопрос, в чем разница и схожесть между главным тренером донской команды Валерием Карпиным и его коллегой из «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннаром Сульшером.

Хавбек выступал под руководством Сульшера в «Мольде».

В «Ростов» он перебрался в январе 2019 года.

«Разница в том, что Валерий лучше, ха-ха. Похожи же они в том, что у обоих сильный характер. Мне нравится, как они оба злятся. Как ведут себя, когда все хорошо, и как – когда все не очень здорово», – сказал норвежец.

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