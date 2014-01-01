Гендиректор «Зенита» – о переходе Дзюбы в «Милан»: «Это беспочвенные слухи. Он не продается»

Через полтора месяца он будет свободным агентом и уйдёт бесплатно, так что рано радуетесь.
Зенит» не намерен продавать нападающего Артема Дзюбу в «Милан», сообщил гендиректор петербургского клуба Александр Медведев.
«Это беспочвенные слухи. Мы Дзюбу не продаем», – сказал функционер.
Издание Calciomercato сообщало, что «Милан» хочет приобрести форварда на замену Златану Ибрагимовичу.
- В текущем сезоне Дзюба сыграл в 28 матчах, забил 15 голов, сделал 12 результативных пасов.
- Он выступает в Санкт-Петербурге с 2015 года.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.