Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    3 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом

    Гендиректор «Зенита» – о переходе Дзюбы в «Милан»: «Это беспочвенные слухи. Он не продается»

    Зенит» не намерен продавать нападающего Артема Дзюбу в «Милан», сообщил гендиректор петербургского клуба Александр Медведев.

    «Это беспочвенные слухи. Мы Дзюбу не продаем», – сказал функционер.

    Издание Calciomercato сообщало, что «Милан» хочет приобрести форварда на замену Златану Ибрагимовичу.

    • В текущем сезоне Дзюба сыграл в 28 матчах, забил 15 голов, сделал 12 результативных пасов.
    • Он выступает в Санкт-Петербурге с 2015 года.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:23
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1108

      acor94 2 минуты назад

      Через полтора месяца он будет свободным агентом и уйдёт бесплатно, так что рано радуетесь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8229

      Skull_Boy 5 минут назад

      Конечно не продается, если это бревно никому не нужно, а в Милане явно деградация мозгов намечается, если слили Сильву и Пентека, и не один нап не будет штамповать сразу голы пачками, если не найдет взаимодействие с партнерами и не поймет как играет команда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2371

      Dgad 7 минут назад

      Он не продается и мы его не продаем разные вещи уважаемые редакторы)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +337

      ziborock 33 минуты назад

      Как продажное может не продаваться?!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16606

      DOCTOR PENALTY 46 минут назад

      "Он не продаётся..." Ну никак! Кому уж только не предлагали!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2355

      alarm 49 минут назад

      на всякий случай сообщу, что всей стране нестерпимо стыдно за спартак!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98837
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76621
    #5
    insider_retro
    66026
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru