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    Рабьо хочет перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Эвертон»

    Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо обозначил, где хотел бы продолжить карьеру. Наряду с мамой-агентом, которая хочет трудоустроить сына в АПЛ, игрок надеется перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Эвертон».

    Рабьо еще не вернулся в Италию после коронавирусной паузы, хотя «Ювентус» уже работает на базе.

    • «Манчестер Юнайтед» просматривал Рабьо.
    • Француз присоединился к «Ювентусу» прошлым летом на правах свободного агента.
    • В дебютном сезоне игрок провел 24 матча, результативными действиями не отличался.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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