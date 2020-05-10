Рабьо хочет перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Эвертон»

Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо обозначил, где хотел бы продолжить карьеру. Наряду с мамой-агентом, которая хочет трудоустроить сына в АПЛ, игрок надеется перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Эвертон».
Рабьо еще не вернулся в Италию после коронавирусной паузы, хотя «Ювентус» уже работает на базе.
- «Манчестер Юнайтед» просматривал Рабьо.
- Француз присоединился к «Ювентусу» прошлым летом на правах свободного агента.
- В дебютном сезоне игрок провел 24 матча, результативными действиями не отличался.
Источник: La Gazzetta dello Sport