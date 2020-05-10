Рабьо хочет перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Эвертон»

Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо обозначил, где хотел бы продолжить карьеру. Наряду с мамой-агентом, которая хочет трудоустроить сына в АПЛ, игрок надеется перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Эвертон».

Рабьо еще не вернулся в Италию после коронавирусной паузы, хотя «Ювентус» уже работает на базе.