Tuttomercatoweb: скауты «Манчестер Юнайтед» просматривали Рабьо

Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

По информации Tuttomercatoweb, скауты английского клуба уже несколько раз присутствовали на матчах туринцев и следили за игрой 25-летнего хавбека.