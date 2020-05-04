Tuttomercatoweb: скауты «Манчестер Юнайтед» просматривали Рабьо

Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
По информации Tuttomercatoweb, скауты английского клуба уже несколько раз присутствовали на матчах туринцев и следили за игрой 25-летнего хавбека.
- Француз присоединился к «Ювентусу» прошлым летом на правах свободного агента.
- В дебютном сезоне игрок провел 24 матча, результативными действиями не отличался.
- Рыночная стоимость Рабьо – 25,5 миллиона евро.
Источник: Tuttomercatoweb
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