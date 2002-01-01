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    Быщовец: «После пандемии российский футбол не изменится»

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что после окончания пандемии коронавируса в российском футболе не произойдет изменений.

    «На развитие игры влияет, в первую очередь, околофутбольная среда. Она никак не изменилась. Стало быть, и в самом футболе никаких изменений не произойдет. Мы в последние годы варимся в собственном соку. Уровень футбола в РПЛ не растет, что наглядно показали последние еврокубковые сезоны. Сложно ждать повышения футбольного интеллекта и футбольного образования российских игроков по мановению волшебной палочки.

    Подготовку к завершающей части сезона придется начинать фактически с нуля. Конечно, это для российских клубов не в новинку. При проведении чемпионата по системе «осень – весна» у футболистов два отпуска и два подготовительных периода. С тем, что будет третий, столкнемся впервые. Как бы ни старались игроки и тренеры поддерживать форму в режиме самоизоляции, в полном объеме сделать это невозможно», – сказал Бышовец.

    • РПЛ был приостановлена в марте из-за пандемии COVID-19. В турнирной таблице лидирует «Зенит».
    • Чемпионат могут возобновить 21 июня.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2018

      Axe111 31 минуту назад

      Меняться то нечему

      0
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      Рейтинг: +9896

      Cules2013 1 час назад

      Ну да, он и до этого был болен)

      0
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      Рейтинг: +5622

      paracetamol 1 час назад

      Быщовец - хорошо, Борщевич - лучше!

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