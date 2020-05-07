Быщовец: «После пандемии российский футбол не изменится»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что после окончания пандемии коронавируса в российском футболе не произойдет изменений.

«На развитие игры влияет, в первую очередь, околофутбольная среда. Она никак не изменилась. Стало быть, и в самом футболе никаких изменений не произойдет. Мы в последние годы варимся в собственном соку. Уровень футбола в РПЛ не растет, что наглядно показали последние еврокубковые сезоны. Сложно ждать повышения футбольного интеллекта и футбольного образования российских игроков по мановению волшебной палочки.

Подготовку к завершающей части сезона придется начинать фактически с нуля. Конечно, это для российских клубов не в новинку. При проведении чемпионата по системе «осень – весна» у футболистов два отпуска и два подготовительных периода. С тем, что будет третий, столкнемся впервые. Как бы ни старались игроки и тренеры поддерживать форму в режиме самоизоляции, в полном объеме сделать это невозможно», – сказал Бышовец.