Исламхан может стать игроком «Рубина»

Капитан сборной Казахстана Бауржан Исламхан может перейти в «Рубин», сообщил инсайдер Айдын Кожахмет.

Исламхан имеет договоренность с казанским клубом и должен стать игроком «Рубина» после окончания аренды в «Аль-Айне» в июне. Сроки могут быть сдвинуты, поскольку чемпионат ОАЭ был приостановлен из-за пандемии коронавируса

«Потенциальный переход Исламхана в «Рубин» – заслуга не его агентов из России, а комплексная работа нескольких людей из Казани и Алматы», – отметил Кожахмет.

Напомним, зимой Исламхан был на просмотре в «Зените».