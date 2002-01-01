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    Исламхан может стать игроком «Рубина»

    Капитан сборной Казахстана Бауржан Исламхан может перейти в «Рубин», сообщил инсайдер Айдын Кожахмет.

    Исламхан имеет договоренность с казанским клубом и должен стать игроком «Рубина» после окончания аренды в «Аль-Айне» в июне. Сроки могут быть сдвинуты, поскольку чемпионат ОАЭ был приостановлен из-за пандемии коронавируса

    «Потенциальный переход Исламхана в «Рубин» – заслуга не его агентов из России, а комплексная работа нескольких людей из Казани и Алматы», – отметил Кожахмет.

    Напомним, зимой Исламхан был на просмотре в «Зените».

    • В текущем сезоне футболист провел 12 матчей, в которых отметился четырьмя ассистами.
    • Transfermarkt оценивает Исламхана в 2,4 миллиона евро.

    Источник: Телеграм-канал Айдына Кожахмета

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