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    Евсеев: «Говорил Семину, будучи в «Амкаре»: «Забирайте Джикию!». Все в «Локомотиве» его знали и хотели, но Георгий оказался в «Спартаке»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как рекомендовал защитника Георгия Джикию «Локомотиву», работая в «Амкаре». Заполучить игрока хотел и Юрий Семин.

    — Видели ли вы в Джикии будущего капитана популярнейшего клуба страны, когда он играл в «Амкаре»?

    — Помню его еще по «Локомотиву-2». Дима Парфенов тогда тренировал Иваново, я стал ему помогать — и вторая команда железнодорожников была в той же зоне ПФЛ. Перед новым чемпионатом звонил агенту Вадиму Шпиневу и говорил: «Давай нам этого футболиста». Он отвечал: «Нет, он уже в «Анжи» поедет на просмотр». Его уже хотели в первую лигу, и в итоге он оказался в «Химике» из Дзержинска.

    Потом встретились в «Амкаре». Молодой, амбициозный, техника неплохая, левая нога хорошая, физические данные великолепные, прыгучий, читает игру, скорость — и взрывная, и дистанционная... Общительный, всегда находил общий язык с партнерами. Все при нем, словом. Надо было только поймать ритм и, что называется, набить шишек.

    После одного из матчей в Перми с «Локомотивом» я общался с тренерским штабом красно-зеленых, и говорил: «Забирайте Джикию! Свой воспитанник, молодой, готовый игрок! Сейчас вы его поставите — он будет ничем не хуже тех, кто у вас есть». Как и что дальше сложилось — не знаю, кто был генеральным директором «Локомотива» на тот момент — не помню. Но я говорил о нем Семину, Олегу Пашинину, Дмитрию Лоськову и Юрию Батуренко. Насколько знаю, они все его знали и хотели. И на мои слова отвечали: «Да, да».

    Но через три месяца Георгий оказался в «Спартаке».

    • Джикия находился в системе «Локомотива» с 2003 по 2013 год.
    • В составе «Спартака» защитник взял чемпионство.
    • Сейчас москвичи идут в РПЛ восьмыми.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3867

      vladik12 58 минут назад

      Со "Спартаком" тогда крайне тесно был связан Гурцкая, который в интересах трех сторон (себя, "Спартака" и Джикии) организовал трансфер именно в КБ.

      http://bombardir.ru/news/602520-Gurckaya-Gorzhus-vazhnym-dlya-sebya-transferom-Dzhikii-v-Spartak-My-s-nim-odnoy-nacionalnosti-eto-gordost-dlya-vseh-mengrelov

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      Рейтинг: +753

      СвинкаСправедливости > vladik12 24 секунды назад

      >В интересах всех сторон
      Словно что-то плохое

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