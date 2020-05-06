Евсеев: «Говорил Семину, будучи в «Амкаре»: «Забирайте Джикию!». Все в «Локомотиве» его знали и хотели, но Георгий оказался в «Спартаке»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как рекомендовал защитника Георгия Джикию «Локомотиву», работая в «Амкаре». Заполучить игрока хотел и Юрий Семин.

— Видели ли вы в Джикии будущего капитана популярнейшего клуба страны, когда он играл в «Амкаре»?

— Помню его еще по «Локомотиву-2». Дима Парфенов тогда тренировал Иваново, я стал ему помогать — и вторая команда железнодорожников была в той же зоне ПФЛ. Перед новым чемпионатом звонил агенту Вадиму Шпиневу и говорил: «Давай нам этого футболиста». Он отвечал: «Нет, он уже в «Анжи» поедет на просмотр». Его уже хотели в первую лигу, и в итоге он оказался в «Химике» из Дзержинска.

Потом встретились в «Амкаре». Молодой, амбициозный, техника неплохая, левая нога хорошая, физические данные великолепные, прыгучий, читает игру, скорость — и взрывная, и дистанционная... Общительный, всегда находил общий язык с партнерами. Все при нем, словом. Надо было только поймать ритм и, что называется, набить шишек.

После одного из матчей в Перми с «Локомотивом» я общался с тренерским штабом красно-зеленых, и говорил: «Забирайте Джикию! Свой воспитанник, молодой, готовый игрок! Сейчас вы его поставите — он будет ничем не хуже тех, кто у вас есть». Как и что дальше сложилось — не знаю, кто был генеральным директором «Локомотива» на тот момент — не помню. Но я говорил о нем Семину, Олегу Пашинину, Дмитрию Лоськову и Юрию Батуренко. Насколько знаю, они все его знали и хотели. И на мои слова отвечали: «Да, да».

Но через три месяца Георгий оказался в «Спартаке».