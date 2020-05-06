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  • Евсеев: «Говорил Семину, будучи в «Амкаре»: «Забирайте Джикию!». Все в «Локомотиве» его знали и хотели, но Георгий оказался в «Спартаке»

Евсеев: «Говорил Семину, будучи в «Амкаре»: «Забирайте Джикию!». Все в «Локомотиве» его знали и хотели, но Георгий оказался в «Спартаке»

6 мая 2020, 00:55
6

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как рекомендовал защитника Георгия Джикию «Локомотиву», работая в «Амкаре». Заполучить игрока хотел и Юрий Семин.

— Видели ли вы в Джикии будущего капитана популярнейшего клуба страны, когда он играл в «Амкаре»?

— Помню его еще по «Локомотиву-2». Дима Парфенов тогда тренировал Иваново, я стал ему помогать — и вторая команда железнодорожников была в той же зоне ПФЛ. Перед новым чемпионатом звонил агенту Вадиму Шпиневу и говорил: «Давай нам этого футболиста». Он отвечал: «Нет, он уже в «Анжи» поедет на просмотр». Его уже хотели в первую лигу, и в итоге он оказался в «Химике» из Дзержинска.

Потом встретились в «Амкаре». Молодой, амбициозный, техника неплохая, левая нога хорошая, физические данные великолепные, прыгучий, читает игру, скорость — и взрывная, и дистанционная... Общительный, всегда находил общий язык с партнерами. Все при нем, словом. Надо было только поймать ритм и, что называется, набить шишек.

После одного из матчей в Перми с «Локомотивом» я общался с тренерским штабом красно-зеленых, и говорил: «Забирайте Джикию! Свой воспитанник, молодой, готовый игрок! Сейчас вы его поставите — он будет ничем не хуже тех, кто у вас есть». Как и что дальше сложилось — не знаю, кто был генеральным директором «Локомотива» на тот момент — не помню. Но я говорил о нем Семину, Олегу Пашинину, Дмитрию Лоськову и Юрию Батуренко. Насколько знаю, они все его знали и хотели. И на мои слова отвечали: «Да, да».

Но через три месяца Георгий оказался в «Спартаке».

  • Джикия находился в системе «Локомотива» с 2003 по 2013 год.
  • В составе «Спартака» защитник взял чемпионство.
  • Сейчас москвичи идут в РПЛ восьмыми.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Локомотив Спартак Джикия Георгий Семин Юрий Евсеев Вадим
Комментарии (6)
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vladik12
1588716487
Со "Спартаком" тогда крайне тесно был связан Гурцкая, который в интересах трех сторон (себя, "Спартака" и Джикии) организовал трансфер именно в КБ. http://bombardir.ru/news/602520-Gurckaya-Gorzhus-vazhnym-dlya-sebya-transferom-Dzhikii-v-Spartak-My-s-nim-odnoy-nacionalnosti-eto-gordost-dlya-vseh-mengrelov
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Саладин
1588749334
Не удивительно, кто президентом был все помнят.... Смородина так растрепала Локо, сейчас хрен кого вернешь((( а поколение молодежки Локо с годом рождения начала 90х довольно сильное было. Хорошо что Смородина закончилась, плохо что Кик начался((
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кто там
1588759233
Эх Локомотив, Локомотив.. И Неймара упустили, и Модрича, сейчас и Линкольна..
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zigbert
1588852569
Значит плохо хотели.
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