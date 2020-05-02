Агуэро – лучший игрок в истории АПЛ по количеству минут на результативное действие

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро является лучшим игроком в истории АПЛ по среднему количеству минут на одно результативное действие. На него аргентинец тратит 85 минут. В учет берутся только те футболисты, которые провели в турнире не менее 2000 минут.

Всего на одну минуту от Агуэро отстает Тьерри Анри (86). На третьем-четвертом месте идут Габриэль Жезус (92) и Мохамед Салах (92).