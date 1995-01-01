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    Агуэро – лучший игрок в истории АПЛ по количеству минут на результативное действие

    Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро является лучшим игроком в истории АПЛ по среднему количеству минут на одно результативное действие. На него аргентинец тратит 85 минут. В учет берутся только те футболисты, которые провели в турнире не менее 2000 минут.

    Всего на одну минуту от Агуэро отстает Тьерри Анри (86). На третьем-четвертом месте идут Габриэль Жезус (92) и Мохамед Салах (92).

    • Агуэро считает себя одним из лучших форвардов мира.
    • В этом сезоне Агуэро провел за «Манчестер Сити» 22 матча в АПЛ.
    • На его счету 16 мячей и три голевых передачи.

    Источник: твиттер OptaJoe

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