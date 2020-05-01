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    Форвард «Уфы» Козлов: «Фролов молодец, что сказал что думает. Неправильно в демократической стране закрывать человеку рот»

    Нападающий «Уфы» Андрей Козлов дал оценку словам вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова про власть. Голкипер считает, что народ для правящего класса – рабы.

    «Фролов – мой друг, и он молодец, что сказал что думает. Он незаслуженно подвергается критике. Каждый человек имеет право высказать свою точку зрения. Когда его выселяют из страны, это выглядит не очень. Когда в демократической стране закрывают человеку рот... Это неправильно. Разделять или нет его позицию – право каждого человека», – сказал Козлов.

    • Фролов выступает за «Крылья Советов» с февраля этого года.
    • Он провел три матча, в которых пропустил четыре гола.
    • Контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2021/22.

    Источник: твиттер «Уфы»

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    01.05.2020 23:45
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +23072

      VVM1964 23 минуты назад

      Ну вот и еще один +++++++ !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2004

      Axe111 47 минут назад

      Какой какой стране?????

      0
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      ...
      Рейтинг: +23072

      VVM1964 > Axe111 22 минуты назад

      Всё - чисто гипотетически )))

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