Форвард «Уфы» Козлов: «Фролов молодец, что сказал что думает. Неправильно в демократической стране закрывать человеку рот»

Нападающий «Уфы» Андрей Козлов дал оценку словам вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова про власть. Голкипер считает, что народ для правящего класса – рабы.

«Фролов – мой друг, и он молодец, что сказал что думает. Он незаслуженно подвергается критике. Каждый человек имеет право высказать свою точку зрения. Когда его выселяют из страны, это выглядит не очень. Когда в демократической стране закрывают человеку рот... Это неправильно. Разделять или нет его позицию – право каждого человека», – сказал Козлов.