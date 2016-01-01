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    FA подозревает Триппьера в том, что он связан со ставками на свой трансфер в «Атлетико»

    Футбольная ассоциация Англии (FA) выразила подозрение, что защитник мадридского «Атлетико» Киран Триппьер нарушил правила, запрещающие футболистам как бы то ни было участвовать в ставках.

    Чиновники имеют информацию об участии Триппьера в ставках по поводу своего трансфера в «Атлетико» из «Тоттенхэма» в прошлом году. До 18 мая игрок должен предоставить свою официальную позицию по поводу подозрений.

    «Никогда не делал никаких ставок, связанных с футболом, и не получал финансовой выгоды от других ставок. Буду добровольно помогать расследованию», – сказал Триппьер.

    • «Атлетико» заплатил за игрока 21,7 миллиона фунтов стерлингов.
    • В сезоне Примеры Триппьер сделал три результативные передачи.
    • Игрок участвовал в ЧМ-2018.

    Источник: Sky Sports

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