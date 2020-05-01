FA подозревает Триппьера в том, что он связан со ставками на свой трансфер в «Атлетико»

Футбольная ассоциация Англии (FA) выразила подозрение, что защитник мадридского «Атлетико» Киран Триппьер нарушил правила, запрещающие футболистам как бы то ни было участвовать в ставках.

Чиновники имеют информацию об участии Триппьера в ставках по поводу своего трансфера в «Атлетико» из «Тоттенхэма» в прошлом году. До 18 мая игрок должен предоставить свою официальную позицию по поводу подозрений.

«Никогда не делал никаких ставок, связанных с футболом, и не получал финансовой выгоды от других ставок. Буду добровольно помогать расследованию», – сказал Триппьер.