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    Каррагер: «Фирмино, Салах, Мане смогут выступать на топ-уровне еще года полтора»

    Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о том, какие позиции необходимо усилить лидеру АПЛ.

    «Составу «Ливерпуля» не нужны радикальные изменения. Им нужен топ-форвард, чуть лучше Ориги.

    Возраст основных трех форвардов близится к 28-29 годам. Клуб должен быть готов к тому, что Фирмино, Салах, Мане смогут выступать на топ-уровне еще года полтора, но вряд ли 3-4 сезона.

    Хотелось бы побольше увидеть в деле Минамино. Есть ощущение, что он способен привнести в игру команды что-то новое. Но он скорее замена Лаллане или Шакири.

    Еще нужен левый защитник, если Милнер в своем возрасте уже не сможет подменять Робертсона», – сказал Каррагер.

    • «Ливерпуль» лидирует в АПЛ с отрывом в 25 очков.
    • У второй команды АПЛ «Манчестер Сити» есть матч в запасе.

    Источник: Liverpool Echo

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