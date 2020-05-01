Каррагер: «Фирмино, Салах, Мане смогут выступать на топ-уровне еще года полтора»

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о том, какие позиции необходимо усилить лидеру АПЛ.

«Составу «Ливерпуля» не нужны радикальные изменения. Им нужен топ-форвард, чуть лучше Ориги.

Возраст основных трех форвардов близится к 28-29 годам. Клуб должен быть готов к тому, что Фирмино, Салах, Мане смогут выступать на топ-уровне еще года полтора, но вряд ли 3-4 сезона.

Хотелось бы побольше увидеть в деле Минамино. Есть ощущение, что он способен привнести в игру команды что-то новое. Но он скорее замена Лаллане или Шакири.

Еще нужен левый защитник, если Милнер в своем возрасте уже не сможет подменять Робертсона», – сказал Каррагер.