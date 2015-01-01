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    Журналист Егоров: «Арсенал» обратился в РФС с предложением признать итоги сезона по первому кругу»

    «Арсенал» предлагает распределить места в РПЛ по результатам первого круга в случае досрочного завершения сезона.

    Как сообщил журналист Сергей Егоров, клуб направил в РФС письмо со своим предложением. По мнению руководства «Арсенала», только так будет соблюден спортивный принцип.

    Ранее «Локомотив» поддержал досрочное завершение чемпионата при условии признания результатов по итогам 22 туров, а «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак» выступили за то, чтобы доиграть чемпионат.

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4978

      серега кашин 7 минут назад

      пусть доигрывают и не нужно изобретать велосипед

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12966

      vka1970 32 минуты назад

      Думаю такая постанова не прокатит.Есть те кто должен вылететь и те кто должен будет по окончанию сезона играть в еврокубках.Это минимум 10 команд претендующих на те или иные плюшки.В противном случае спортивный принцип ставится под сомнение.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1014

      Romio-xxx 34 минуты назад

      А какие результаты первого круга?Че не написали то?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38130

      MaxRnD 46 минут назад

      Если мне не изменяет память, то в крайний раз они предлагали делегировать команды в ЕК по результатам прошлого сезона

      2
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