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  • Журналист Егоров: «Арсенал» обратился в РФС с предложением признать итоги сезона по первому кругу»

Журналист Егоров: «Арсенал» обратился в РФС с предложением признать итоги сезона по первому кругу»

30 апреля 2020, 17:58
20

«Арсенал» предлагает распределить места в РПЛ по результатам первого круга в случае досрочного завершения сезона.

Как сообщил журналист Сергей Егоров, клуб направил в РФС письмо со своим предложением. По мнению руководства «Арсенала», только так будет соблюден спортивный принцип.

Ранее «Локомотив» поддержал досрочное завершение чемпионата при условии признания результатов по итогам 22 туров, а «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак» выступили за то, чтобы доиграть чемпионат.

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Арсенал Локомотив Зенит ЦСКА Краснодар Спартак
Комментарии (20)
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MaxRnD
1588258924
Если мне не изменяет память, то в крайний раз они предлагали делегировать команды в ЕК по результатам прошлого сезона
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Romio-xxx
1588259634
А какие результаты первого круга?Че не написали то?
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vka1970
1588259739
Думаю такая постанова не прокатит.Есть те кто должен вылететь и те кто должен будет по окончанию сезона играть в еврокубках.Это минимум 10 команд претендующих на те или иные плюшки.В противном случае спортивный принцип ставится под сомнение.
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серега кашин
1588261264
пусть доигрывают и не нужно изобретать велосипед
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САДЫЧОК
1588263275
Кадыров всех , кто призывает признать итоги -заставит извиняться !
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vka1970
1588268173
У Мишустина корона.Второй человек в правительстве заболел, а кто то здесь писал, что этот вирус выдумка и туфта.Так что проблему похоже не преувеличивали, а наоборот.Преуменьшали.Твою ж мать.(((
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oyabun
1588268682
Странно почему еще Арсенал не потребовал признать команду Чемпионом по результатам какой нибудь их победной игры. Если уж борзеть, то по полной. Только так прокатывает.
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Play
1588305802
Теперь каждый будет выдумывать вариант завершения сезона, выгодный ему. Закончить после первого круга, на момент остановки турнира, расширить лигу, сузить лигу, разыграть в FIFA20. Доигрывайте, пусть при пустых трибунах, пусть на нейтральных полях, доигрывайте, болельщики будут рады хоть если не на стадионе, то по телевизору футбол посмотреть. И спортивный принцип сохранится, понятное дело, что Зенит уже никто не догонит, но команды в еврокубковой и вылетной зонах перетасовываются каждый тур.
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Kollljan
1588306541
Что по первому кругу, что по второму - Зенит чемпион !!!
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general.lizyukov
1588315248
Удивительно! Инициатором стал малозаметный клуб, невообразимо просто ))) Миллер бабла заслал?
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