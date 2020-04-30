Журналист Егоров: «Арсенал» обратился в РФС с предложением признать итоги сезона по первому кругу»

«Арсенал» предлагает распределить места в РПЛ по результатам первого круга в случае досрочного завершения сезона.

Как сообщил журналист Сергей Егоров, клуб направил в РФС письмо со своим предложением. По мнению руководства «Арсенала», только так будет соблюден спортивный принцип.

Ранее «Локомотив» поддержал досрочное завершение чемпионата при условии признания результатов по итогам 22 туров, а «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак» выступили за то, чтобы доиграть чемпионат.